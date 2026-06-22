Nach dem Aufstieg: Cottbus wechselt wieder das Wappen!

Cottbus - Nach dem Aufstieg ist vor der 2. Liga! Energie Cottbus startet mit alt-neuem Emblem ins Bundesliga -Unterhaus. Das bedeutet auch: Das Traditionswappen aus der abgeschlossenen Erfolgssaison geht zurück in die Annalen!

Die Trikots der Aufstiegssaison zierten das Traditionsemblem. © Frank Hammerschmidt/dpa

Diesen Schritt wird der Verein nach TAG24-Infos dieser Tage flächendeckend vollziehen. Auf den sozialen Kanälen des Zweitliga-Aufsteigers prangt seit dieser Woche wieder das bis zum Saisonende 2024/25 bekannte Emblem.

Energie kehrt zu der bewährten Form zurück, die ab den Siebzigerjahren - vor allem mit dem Aufstieg in die DDR-Oberliga 1973/74 - endgültig etabliert wurde.

FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht erklärt auf TAG24-Nachfrage: "Wir hatten uns dazu entschieden, dass wir das Vereinsemblem aus dem Gründungsjahr 1966 in der Saison 2025/26 zum 60-jährigen Vereinsbestehen offiziell als Emblem führen werden. Das war eine ebenso bewusste, wie auch mutige Entscheidung, die insbesondere nach Veröffentlichung Diskussionen, Irritationen und Fragen mit sich brachte."

So umstritten vor einem Jahr der Übergang war, so kontrovers wird derzeit die Rolle rückwärts diskutiert.

Viele Anhänger hatten sich an das Traditionslogo gewöhnt, halten es im Vergleich für deutlicher, schnittiger und dynamischer.

"Veränderungen sind für Fans oft schwer, doch im Laufe der Zeit haben sich viele daran gewöhnt. Sie haben das historische Emblem schätzen und lieben gelernt. Wir haben registriert, dass es vermehrt Diskussionen unter den Fans gab und gibt, ob es nicht so weitergeführt werden könnte", so Scharfenberg-Hecht.