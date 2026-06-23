23.06.2026 18:30 Cigerci, Malone, Brooks - TAG24 macht den großen Gerüchte-Check vor heißem Cottbus-Start!

Dribbelt am Mittwoch in Cottbus eine Überraschung auf? Vor dem Trainingsauftakt brodelt die Gerüchteküche immer heißer. TAG24 macht den großen Check!

Von Lukas Schulze

Cottbus - Dribbelt am Mittwoch in Cottbus eine Überraschung auf? Vor dem Trainingsauftakt (14 Uhr) brodelt die Gerüchteküche immer heißer. TAG24 macht den großen Check!

Ryan Malone (33) steht in den Startlöchern. © IMAGO / Max Kilian Ryan Malone (33): Mit dem Ex-Auer ist alles klar, auch wenn er offiziell noch nicht als Neuzugang von Energie Cottbus bestätigt ist. Das könnte sich zum Trainingsauftakt am Mittwoch ändern. Doch am Montagabend teilte der Abwehrknochen zunächst einmal auf seinem Instagram-Profil eine bewegende Botschaft: Die Oma des 33-Jährigen verstarb kürzlich. Malone wählte den Weg der offensiven Trauerbewältigung, verfasste einen langen Text samt zahlreicher Schnappschüsse seiner "Memere" (zu Deutsch: Großmutter). Energie Cottbus Nach Guttau: Cottbus schnappt sich nächsten Aue-Akteur! Ob der US-Boy wegen des Trauerfalls zum Start schon dabei ist? Offen. Allerdings könnte der Abwehrturm im Rahmen einer erstmals einberufenen Pressekonferenz (11 Uhr) zum Saisonauftakt vorgestellt werden.

John Anthony Brooks sucht nach Seuchen-Saisons und Hertha-Ende einen neuen Verein

John Anthony Brooks (33) schaut sich nach einem neuen Verein um. © IMAGO / Matthias Koch John Anthony Brooks (33): Bild hatte am Dienstagvormittag spekuliert, dass neben Malone ein weiterer US-Boy in Cottbus zum Start aufschlagen könnte. Brooks Hertha-Vertrag wird nach zwei Saisons voller Verletzungen nicht verlängert. Tatsächlich soll es nach TAG24-Recherchen lose Gespräche gegeben haben, zumal die Defensivkante vom Profil passen könnte: Der 252-malige Bundesliga-Spieler wäre beim Aufsteiger ein Kandidat für die Rolle als Abwehrchef und Ruhepol. Jedoch: Der scheidende Hertha-Profi wird am Mittwoch NICHT in Cottbus vor Ort sein. Auch ein Vorspielen oder Durchchecken des Körpers des Routiniers sei kein Thema. Brooks-Berater Kadir Özdogan gegenüber TAG24 deutlich: "Er ist kerngesund." Energie Cottbus Offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus Aus seiner Sicht haben Brooks in den vergangenen Monaten vor allem Muskelverletzungen aus der Bahn geworfen.

Tolga Cigerci fehlt beim Cottbuser Start und hält sich persönlich fit