Offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus

Cottbus - Die Cottbuser Transferfrage des Sommers ist beantwortet: Aufstiegsheld und Top-Verteidiger King Manu (22) hat sich für einen Verbleib in der Lausitz entschieden!

King Manu (22) ballt die Faust: Der Top-Verteidiger bleibt bei Energie. © IMAGO / Fotostand

Der FCE bestätigte am späten Montagabend die feste Verpflichtung der Abwehrkante, nachdem TAG24 dies schon zuvor vermeldet hatte.

Damit bleibt er auch weiterhin Teil des Teams unter Cheftrainer Pele Wollitz (60), der seine Wertschätzung deutlich machte: "Es ist wirklich beeindruckend, wie sich King im Laufe der vergangenen Spielzeit bei uns entwickelt hat. Er hat einen großen Anteil an unserem Aufstieg in die 2. Bundesliga und wir wollten ihn gerne weiter in unserer Mannschaft haben."

"Ich habe das schon mal gesagt, dass mir diese Spielweise sehr imponiert. Ich habe es so ein wenig als 'positiv arrogant' bezeichnet. Und das meine ich absolut respektvoll. King ist ein toller Mensch und Fußballer und es macht sehr viel Freude, ihn zu begleiten."

In der abgelaufenen Saison war der gebürtige Kölner lediglich von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Durch den Abstieg seines Stammvereins erlosch der Vertrag bei der Fortuna, Manu war plötzlich ablösefrei auf dem Markt, was zahlreiche Interessenten geweckt haben soll.

Nach einer Spitzen-Saison stand Manu hoch im Kurs, auch weil er eine Menge Entwicklungspotenzial bescheinigt wird. Cottbus konnte mit den Argumenten Stammplatz-Aussicht, vertrautes Umfeld und Trainer bei Manu punkten.

Speziell zu Wollitz baute er während der neun Monate ein inniges Verhältnis auf, crashte inmitten der Aufstiegsparty in Regensburg ein Interview und lobhudelte seinen Coach: "Das ist unser GOAT-Trainer. Der beste Trainer in der Liga, mein Bruder."