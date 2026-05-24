Testspiel-Knaller nach dem Aufstieg: Energie Cottbus empfängt Bundesligist
Cottbus - Das ist ein echter Knaller. Der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus empfängt zur Saisoneröffnung am 1. August um 15 Uhr Bundesligist Werder Bremen.
Das gaben die Nordlichter am Freitag in ihrem Sommerfahrplan bekannt. Dort heißt es: "Am Samstag, 01.08.2026, tritt das Team von Cheftrainer Daniel Thioune zum Sponsorenspiel von Hauptpartner Matthäi bei Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus an. Der Anstoß im LEAG Energie Stadion erfolgt um 15 Uhr. Weitere Infos zum Ticketverkauf folgen."
Auch Cottbus erwähnte den Test in seinem Programm. Nur eine Woche später startet das Team von Trainer Pele Wollitz (60) in das Abenteuer 2. Bundesliga.
Vom 21. August bis zu 24. August steht dann schon die erste Runde des DFB-Pokals an, für die Cottbus durch den Aufstieg automatisch qualifiziert ist. Das Landespokal-Finale am Samstag gegen den VfB Krieschow (11.30 Uhr) ist sportlich damit bedeutungslos.
Nach dem wohlverdienten Aufstiegsurlaub steigt am 24. Juni der Trainingsauftakt. Gleich am ersten Wochenende testet die Wollitz-Elf dreimal. Beim 1. SV Lok Calau am 26. Juni (18 Uhr), beim LSV Bergen am 27. Juni (17 Uhr) und gegen die Cottbuser Stadtauswahl im Rahmen des Energie-Fanfestes am 28. Juni (15 Uhr).
Zudem testet Cottbus in der Vorbereitung gegen die VSG Altglienicke (3. Juli, 18 Uhr) in Wilmersdorf, gegen Hertha BSC II am 4. Juli um 14 Uhr in Peitz und gegen den Halleschen FC am 11. Juli um 13 Uhr in Finsterwalde.
Tim Campulka verlängert seinen Vertrag bei Energie Cottbus
Gleich im Anschluss geht es für Energie ins Trainingslager nach Österreich. Dort bereitet sich die Mannschaft bis zum 19. Juli intensiv auf die 2. Bundesliga vor.
Dort sollen weitere Tests steigen, die aber noch nicht fixiert sind. Nach der Rückkehr ist zudem ein XXL-Test über zweimal 90 Minuten gegen einen anderen Zweitligisten eingeplant.
Mit dabei ist auf jeden Fall Innenverteidiger Tim Campulka (27). Der gebürtig aus Bad Schlema stammende Abwehrmann verlängerte seinen auslaufenden Vertrag. "Wir hatten in den zurückliegenden Wochen ein paar Gespräche, in denen beiden Seiten von vornherein klar war, dass wir weiterhin zusammenarbeiten möchten", erklärte Pele Wollitz und fügte an:
"Im Trainerteam wissen wir genau, was wir sportlich und menschlich an ihm haben. Er ist ein zuverlässiger Verteidiger und absoluter Teamplayer, der unserer Mannschaft richtig guttut. Zudem hat auch er immer wieder betont, dass er sich bei uns in Cottbus sehr wohlfühlt und weiterhin ein Teil dieser Mannschaft sein möchte."
Campulka kam im Juli 2023 vom CFC nach Cottbus und war über weite Strecken Stammspieler, auch wenn er zuletzt seltener auf dem Platz stand.
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