Testspiel-Knaller nach dem Aufstieg: Energie Cottbus empfängt Bundesligist

Cottbus - Das ist ein echter Knaller. Der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus empfängt zur Saisoneröffnung am 1. August um 15 Uhr Bundesligist Werder Bremen .

Im August 2024 war Energie daheim im DFB-Pokal an Werder Bremen gescheitert. Jetzt kommt der Bundesligist zum Testspiel. © IMAGO / Fotostand

Das gaben die Nordlichter am Freitag in ihrem Sommerfahrplan bekannt. Dort heißt es: "Am Samstag, 01.08.2026, tritt das Team von Cheftrainer Daniel Thioune zum Sponsorenspiel von Hauptpartner Matthäi bei Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus an. Der Anstoß im LEAG Energie Stadion erfolgt um 15 Uhr. Weitere Infos zum Ticketverkauf folgen."

Auch Cottbus erwähnte den Test in seinem Programm. Nur eine Woche später startet das Team von Trainer Pele Wollitz (60) in das Abenteuer 2. Bundesliga.

Vom 21. August bis zu 24. August steht dann schon die erste Runde des DFB-Pokals an, für die Cottbus durch den Aufstieg automatisch qualifiziert ist. Das Landespokal-Finale am Samstag gegen den VfB Krieschow (11.30 Uhr) ist sportlich damit bedeutungslos.

Nach dem wohlverdienten Aufstiegsurlaub steigt am 24. Juni der Trainingsauftakt. Gleich am ersten Wochenende testet die Wollitz-Elf dreimal. Beim 1. SV Lok Calau am 26. Juni (18 Uhr), beim LSV Bergen am 27. Juni (17 Uhr) und gegen die Cottbuser Stadtauswahl im Rahmen des Energie-Fanfestes am 28. Juni (15 Uhr).

Zudem testet Cottbus in der Vorbereitung gegen die VSG Altglienicke (3. Juli, 18 Uhr) in Wilmersdorf, gegen Hertha BSC II am 4. Juli um 14 Uhr in Peitz und gegen den Halleschen FC am 11. Juli um 13 Uhr in Finsterwalde.