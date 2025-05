Cottbus gegen Ingolstadt live: Diese beiden Stammspieler fehlen im Endspiel!

Energie Cottbus gegen FC Ingolstadt im Liveticker: Ist das bitter! Der FCE muss im letzten Drittliga-Spiel auf mindestens zwei Stammkräfte verzichten.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Geht der Party-Rausch in der Lausitz weiter? Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Energie Cottbus in die 3. Liga zurückkehrte. Mit einem Sieg über den FC Ingolstadt (Anstoß: 13.30 Uhr) könnten die Lausitzer über die Relegation der Spielklasse nach nur einer Saison nach oben entfliehen!

Dem Cottbus-Coup an der Ostsee vor einer Woche sei dank, als Energie die Kogge hinterrücks überraschte und mit einem 3:1-Sieg an den Hanseaten vorbeizog. Vor dem letzten Spieltag starten die Lausitzer aus der Pole-Position, müssen aber die Angriffe aus Saarbrücken und von Hansa Rostock abwehren. Wir versorgen Euch rund um das Herzschlagfinale der 3. Liga mit allen wichtigen Informationen in unserem Liveticker.



9.30 Uhr: Mindestens zwei Cottbuser Stammspieler fehlen im Endspiel

Während die Regeln bei den gelben Karten klar sind, gibt es rund um den Kader ein wenig Rätselraten: Zu Wochenbeginn traten Timmy Thiele (33, Flüssigkeit im Knie), Niko Bretschneider (25, Wadenprobleme) und Lucas Copado (21, Schlag auf den Kopf) kürzer. Alle drei stiegen am Donnerstag immerhin wieder ins Training ein. Dennoch werden zwei Stammspieler sicher fehlen: Rechtsverteidiger Henry Rorig (25) holte sich gegen Rostock die fünfte Gelbe, Mittelfeldmann Yannik Möker (25) hat weiter Probleme mit der Achillessehne. Für Rorig dürfte Tobias Hasse (29) hinten rechts eine neue Chance bekommen, im Mittelfeldzentrum dürfte an Jonas Hofmann (28) nach dem starken Spiel in Rostock kein Vorbeikommen sein. Erik Tallig (25) und Dennis Slamar (30) befinden sich weiter im Aufbautraining.

Stammkraft Henry Rorig (25, l.) wird heute nur von der Tribüne aus winken, fehlt gelbgesperrt. Auch hinter dem Einsatz von Niko Bretschneider (25) steht ein Fragezeichen. © Julius Frick/dpa

9.10 Uhr: Große Gelb-Gefahr im Falle einer Relegation

Zurück zum Sportlichen: Gleich drei Energie-Akteure müssen heute aufpassen, sich keine gelbe Karten einzuhandeln. Im Falle der Fünften wären sie für ein mögliches Relegationsspiel gesperrt. Cottbus-Coach Pele Wollitz hält diese Regelung für vollkommen absurd. Mehr dazu in unserem Artikel: "Große Gelb-Gefahr bei Energie Cottbus: Wollitz kritisiert 'Schwachsinns'-Regel".

Topspieler Tolcay Cigerci (30) gehört zu den drei Akteuren, die mit vier gelben Karten vorbelastet ins letzte Ligaspiel gehen. © Picture Point / Sven Sonntag

8.50 Uhr: Fetter Fanmarsch in Cottbus - hier geht es los!

Ultras Energie haben alle Cottbus-Anhänger zum gemeinsamen Fanmarsch vor dem Spiel aufgerufen. Um 11 Uhr ist Start am Altmarkt. Kurios: Vor ziemlich genau einem jahr feiert Energie noch an jener Stelle die Rückkehr in die 3. Liga. Von Altmarkt sind es bis zum Stadion sind es gemütlichen Schrittes etwa 30 Minuten. Mit zahlreichen Gesängen und kleineren Zwischenstopps ist zu rechnen. Wichtig: Alle Fans sollen bitte in weiß erscheinen. Um 11.30 Uhr öffnen auch die Stadiontore, die Tageskassen bleiben geschlossen. Zugang ist über den Haupteingang, den Wernersteg, auf der Osttribüne sowie für alle VIP-Bereiches über die Stadionzufahrt (Schranke). Als Fluchtweg bleibt an diesem Tag der Zugang Stromstraße geschlossen.

Die Fans dürften heute wieder wie eine Wand hinter der Mannschaft stehen und wollen sich ab 11 Uhr gesanglich auf das "Endspiel" einstimmen. © Julius Frick/dpa

8.30 Uhr: LEAG Energie Stadion nicht komplett ausverkauft

Zum Leidwesen einiger Energie-Fans, die keine Karten bekamen, wird das Stadion trotz der sportlichen Brisanz nicht ausverkauft sein. Die Gäste aus Ingolstadt rufen ihr Kontingent von 2.000 Plätzen nicht ab. Zwar gab es Gespräche zwischen den Gastgebern und den Gästen, aber keine Einigung, die freien Platz an Cottbus-Fans zu vergeben. Darum ist heute statt der sonst möglichen 20.000 Fans "nur" mit etwa 18.000 Zuschauern zu rechnen. Alle Hintergründe erfahrt ihr in unserem Artikel: "Riesen Vorfreude bei Energie Cottbus - doch darum wird das Stadion nicht ganz voll".

Teile des Stadions im Gästeabschnitt werden heute leer bleiben müssen. Der Heimbereich ist restlos ausverkauft. © Julius Frick/dpa

8.10 Uhr: Keine Rechenspiele im Stadion? Spielstände der Konkurrenz werden nicht angezeigt

Um den Fokus auf dem eigenen Spiel zu legen, wird Energie während des Spiels keine Spielstände von anderen Plätzen auf den Videowänden einblenden. Dies teilte FCE-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht im Vorfeld mit. Trainer Pele Wollitz führte auf der Pressekonferenz aus, dass es wichtig sei, "dass die Mannschaft bei sich bleibt". Im Fußball seien schon die verrücktesten Dinge passiert. Wollitz nannte das furiose Finale 2023, als Wiesbaden schon auf dem Platz feierte, in Osnabrück aber noch gespielt wurde und am Ende aufstieg. Ähnlich äußerte sich Topstürmer Timmy Thiele im Vorab-Interview bei MagentaSport: "Mir ist das völlig egal, ich will den Fokus nur auf uns richten [...] wenn wir drei Punkte einfahren, bin ich mir sehr sicher, dass wir auf Platz drei bleiben."

Die Videowände im Stadion werden an diesem Tag keine Ergebnisse der Konkurrenz zeigen. Die Botschaft: Cottbus hat es in der eigenen Hand. © Picture Point / Sven Sonntag

7.50 Uhr: Das muss passieren, damit Cottbus Dritter wird!

Der Kampf um den Relegationsplatz wird sich wohl im Foto-Finish entscheiden. Selbst wenn Energie gewinnt, ist der dritte Platz noch nicht sicher. Das punktgleiche Saarbrücken könnte mit einem hohen Sieg über Dortmunds U23 das schlechtere Torverhältnis (-zwei Tore) ausbessern kann. Gewinnen weder Cottbus noch Saarbrücken, könnte sogar noch Hansa Rostock auf Rang drei springen. Alle Szenarien haben wir in unserem Artikel "Was wäre, wenn: So spannend ist der Kampf um die Relegation der 3. Liga" zusammengefasst.

Steht der 1. FC Saarbrücken noch einmal auf? Nach der Pleite der Vorwoche sind die Aufstiegschancen der Saarländer gesunken. © Fabian Kleer/fussball-news-saarland/dpa

7.30 Uhr: Feuer frei - in Cottbus steigt heute das Endspiel um Platz drei!

Feiert die Lausitz heute eine Relegations-Party? Mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt kann Energie Cottbus den dritten Platz klarmachen. Es wäre die vorläufige Krönung einer sensationellen Saison des Aufsteigers und die Fortsetzung der Meuterei an der Ostsee der Vorwoche, als Cottbus die Hansa-Kogge überfiel und den Relegationsplatz einnahm. Diesen will Energie nicht mehr hergeben.

Cottbus eroberte vor einer Woche nicht nur das Ostseestadion, sondern auch Platz drei der 3. Liga zurück. An der Spitze der Freibeuter: Timmy Thiele (33, in gelb) und Pele Wollitz (59, r.). © IMAGO / Andy Bünning

7.15 Uhr: Liveticker zum Herzschlagfinale der 3. Liga!