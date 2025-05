Ausgeträumt, Energie Cottbus! Saarbrücken zieht in die Relegation ein

Fortsetzung des Artikels laden

13.17 Uhr: Märkische Heide und Applaus für Cottbus

Die Fans verabschiedeten das Team mit tosendem Applaus in die Katakomben, währenddessen tönt die Brandenburg-Hymne "Märkische Heide" aus den Lautsprechern. Ein ganzes Bundesland dürfte heute Energie die Daumen drücken.

13.09 Uhr: Energie ballert sich warm für das Endspiel

Noch 20 Minuten bis Anpfiff, das Stadion platzt inzwischen aus allen Nähten, die Fans sind bereits stimmgewaltig unterwegs. Die Teams sind längst im Endteil der Erwärmung und schießen sich warm.

Volles Stadion und gute Stimmung. Auch das Team von Energie stimmt sich mit Abschlüssen ein. © TAG24/Lukas Schulze

13.04 Uhr: Tim Heike in der Startelf bei Ingolstadt

Ingolstadt-Trainerin Sabrina Wittmann (33) würfelt fleißig die Startelf durcheinander: Heike, Grönning, Malone und Christensen sind neu dabei. Damit bekommt der Ex-Cottbuser bei seienr Rückkehr die Chance von Beginn an. So könnte das taktisch aussehen: Funk - Costly, Cvjetinovic, Malone, Decker - Fröde, Gül - Christensen, Keidel - Heike, Grönning.

12.46 Uhr: Wollitz vertraut vielen Aufstiegshelden des Vorjahres

Wir haben schnell am nachgerechnet: Wollitz schickt insgesamt acht Akteure von Beginn an auf den Platz, die im Vorjahr mit Energie den Aufstieg in die 3. Liga packten. Können sie heute den Erfolg des Vorjahres wiederholen und sich den dritten Platz sichern?

Tobias Hasse (29) ist der dienstältester Energie-Akteur im Energie-Kader und bekommt heute das Vertrauen in der Startelf. © Frank Hammerschmidt/dpa

12.41 Uhr: Eine Änderung bei Energie Cottbus - erneuter Doppelsturm aus Thiele & Engelhardt

Cottbus-Coach Pele Wollitz (59) nimmt gezwungenermaßen eine Veränderung zu Rostock vor: Für den gelbgesperrten Henry Rorig (25) rückt Tobias Hasse (29) ins Team und vermutlich direkt auf dessen Position als Rechtsverteidiger. Taktisch riecht es erneut nach dem erfolgreichen 4-2-2-System, mit dem man in Rostock die Gastgeber vor Probleme stellte. Voraussichtliche Formation: Bethke - Hasse, Kusic, Pelivan, Bretschneider - Hofmann, Borgmann - Cigerci, Copado - Engelhardt, Thiele.

Die Aufstellungen sind da! Cottbus startet nahezu mit der Siegerelf der Vorwoche aus Rostock. © TAG24/Lukas Schulze

12.22 Uhr: Die Stadiontore sind geöffnet, die ersten Plätze füllen sich

Rein ins Stadion: Das LEAG Energie Stadion dürfte heute wieder zum Tollhaus werden. Schon weit eine Stunde vor Anpfiff schallt laute Musik durch das Stadionrund.

Noch ist ein bisschen Platz, in einer Stunde wird hier alles voll sein - der Heimbereich ist ausverkauft. © TAG24/Lukas Schulze

12.03 Uhr: FC Ingolstadt ist bereits am Stadion eingetroffen

Die Schanzer zu Gast in der Lausitz! Der Bus von Ingolstadt ist da. Und natürlich muss Ex-Energie-Profi Tim Heike (25) direkt Autogramm-Wünsche erfüllen.

Der Ingolstadt-Mannschaftsbus ist schon am Stadion vorgefahren. © TAG24/Lukas Schulze

Tim Heike (25) genießt weiter hohe Popularität in Cottbus, ist direkt nach dem Ausstieg aus dem Bus gefragt. © TAG24/Lukas Schulze

Der Goalgetter lächelt verschmitzt, hinter ihm Sturm-Partner Pascal Testroet (34). © TAG24/Lukas Schulze

11.53 Uhr: Fanmarsch mit Tausenden Cottbus-Anhängern

Die Teilnehmerzahl kann sich sehen lassen. Erste Schätzungen zufolge sind mindestens 6000 Fans am Start beim Marsch und damit ein Drittel aller Stadiongänger.

Der Stadionvorplatz füllt sich. Zahlreiche Anhänger sind noch beim Fanmarsch unterwegs. © TAG24/Lukas Schulze

11.43 Uhr: Gänsehaut! Energie-Fanmarsch im Video

Rund zwei Stunden vor dem entscheidenden Drittliga-"Endspiel" gegen den FC Ingolstadt drehen die heimischen Energie-Anhänger mal so richtig auf - und marschieren lautstark in Richtung Wohnzimmer. Hier geht's zum Video, das Gänsehaut-Atmosphäre verspricht - zumindest bei allen, die es heute mit der Wollitz-Elf halten.

11.25 Uhr: Energie-Fanmarsch zum Stadion

Der Fanmarsch bewegt sich Richtung Stadion. Nahezu alle Energie-Anhänger sind dem Motto gefolgt und in weiß unterwegs.

Die Energie-Fans pilgern geschlossen in Richtung Heimstätte. Dabei kommt vereinzelt auch Pyro zum Einsatz. © TAG24/Lukas Schulze

"Cottbus im Rausch" steht auf dem Banner, mit dem die FCE-Anhängerschaft zum Stadion laufen. © TAG24/Lukas Schulze

11 Uhr: Übertragung des Endspiels auch im Free-TV

Für alle Fans, die kein Stadion-Ticket ergattern konnten, überträgt MagentaSport ab 13.15 Uhr wie gewohnt den Spaß im Einzelspiel oder in der großen Konferenz. Alle zehn Partien werden heute zeitgleich angepfiffen. Zusätzlich dazu zeigt auch der RBB das Cottbuser Endspiel im Livestream.

TV-Partner MagentaSport zeigt alle Spiele einzeln und in der Konferenz. Auch im RBB-Livestream ist das Cottbuser Endspiel zu sehen. © Lutz Hentschel

10.30 Uhr: Ex-Energie-Torjäger Tim Heike kehrt zum ersten Mal ins Stadion zurück

Das Aufeinandertreffen mit Ingolstadt wird auch eine emotionale Rückkehr für Stürmer Tim Heike (25) sein. Vor einem Jahr verabschiedete sich Energies Torjäger mit dem Aufstieg, Pokalsieg und 23 Pflichtspieltoren aus der Lausitz. Heute kehrt er erstmals als Gegner ins LEAG Energie Stadion zurück. Im Hinspiel (1:1) vergab Heike kurz vor Schluss noch eine Riesenchance knapp, steht insgesamt bei drei Ligatoren für den FCI. Eine Sonderbewachung ist für den einstigen Aufstiegshelden sei laut Wollitz nicht geplant, der auf der PK scherzhaft entgegnete: "Tim Heike weiß, was er zu tun hat [...] er soll sich am Samstag zurückhalten“.

In Cottbus gelang Tim Heike (25) der große Durchbruch als Ballermann. Im vergangenen Sommer tauschte er das FCE-Trikot gegen das von Ingolstadt. © Picture Point / Gabor Krieg

10 Uhr: Komplettes Neuland für Schiedsrichter der Partie

Wir blicken auf den Referee der Partie, Timo Gansloweit (28), und machen es kurz: Der Mann hat auf dem ersten und zweiten Blick keine Berührungspunkte mit den Cottbusern, pfiff noch nie ein Spiel des FCE. Dreimal wurde der Polizist von Beruf in dieser Saison in der 3. Liga eingesetzt, unter anderem am Ostersonntag, als Dynamo Dresden mit 4:1 beim direkten Konkurrenten Saarbrücken triumphierte.

Schiedsrichter Timo Gansloweit (28) pfeift heute zum ersten Mal eine Partie im LEAG Energie Stadion. © Picture Point / Sven Sonntag

9.30 Uhr: Mindestens zwei Cottbuser Stammspieler fehlen im Endspiel

Während die Regeln bei den gelben Karten klar sind, gibt es rund um den Kader ein wenig Rätselraten: Zu Wochenbeginn traten Timmy Thiele (33, Flüssigkeit im Knie), Niko Bretschneider (25, Wadenprobleme) und Lucas Copado (21, Schlag auf den Kopf) kürzer. Alle drei stiegen am Donnerstag immerhin wieder ins Training ein. Dennoch werden zwei Stammspieler sicher fehlen: Rechtsverteidiger Henry Rorig (25) holte sich gegen Rostock die fünfte Gelbe, Mittelfeldmann Yannik Möker (25) hat weiter Probleme mit der Achillessehne. Für Rorig dürfte Tobias Hasse (29) hinten rechts eine neue Chance bekommen, im Mittelfeldzentrum wird an Jonas Hofmann (28) nach dem starken Spiel in Rostock kein Vorbeikommen sein. Erik Tallig (25) und Dennis Slamar (30) befinden sich weiter im Aufbautraining.

Stammkraft Henry Rorig (25, l.) wird heute nur von der Tribüne aus winken, fehlt gelbgesperrt. Auch hinter dem Einsatz von Niko Bretschneider (25) steht ein Fragezeichen. © Julius Frick/dpa

9.10 Uhr: Große Gelb-Gefahr im Falle einer Relegation

Zurück zum Sportlichen: Gleich drei Energie-Akteure müssen heute aufpassen, sich keine gelbe Karten einzuhandeln. Im Falle der Fünften wären sie für ein mögliches Relegationsspiel gesperrt. Cottbus-Coach Pele Wollitz hält diese Regelung für vollkommen absurd. Mehr dazu in unserem Artikel: "Große Gelb-Gefahr bei Energie Cottbus: Wollitz kritisiert 'Schwachsinns'-Regel".

Topspieler Tolcay Cigerci (30) gehört zu den drei Akteuren, die mit vier gelben Karten vorbelastet ins letzte Ligaspiel gehen. © Picture Point / Sven Sonntag

8.50 Uhr: Fetter Fanmarsch in Cottbus - hier geht es los!

Ultras Energie haben alle Cottbus-Anhänger zum gemeinsamen Fanmarsch vor dem Spiel aufgerufen. Um 11 Uhr ist Start am Altmarkt. Kurios: Vor ziemlich genau einem jahr feiert Energie noch an jener Stelle die Rückkehr in die 3. Liga. Von Altmarkt sind es bis zum Stadion sind es gemütlichen Schrittes etwa 30 Minuten. Mit zahlreichen Gesängen und kleineren Zwischenstopps ist zu rechnen. Wichtig: Alle Fans sollen bitte in weiß erscheinen. Um 11.30 Uhr öffnen auch die Stadiontore, die Tageskassen bleiben geschlossen. Zugang ist über den Haupteingang, den Wernersteg, auf der Osttribüne sowie für alle VIP-Bereiches über die Stadionzufahrt (Schranke). Als Fluchtweg bleibt an diesem Tag der Zugang Stromstraße geschlossen.

Die Fans dürften heute wieder wie eine Wand hinter der Mannschaft stehen und wollen sich ab 11 Uhr gesanglich auf das "Endspiel" einstimmen. © Julius Frick/dpa

8.30 Uhr: LEAG Energie Stadion nicht komplett ausverkauft

Zum Leidwesen einiger Energie-Fans, die keine Karten bekamen, wird das Stadion trotz der sportlichen Brisanz nicht ausverkauft sein. Die Gäste aus Ingolstadt rufen ihr Kontingent von 2.000 Plätzen nicht ab. Zwar gab es Gespräche zwischen den Gastgebern und den Gästen, aber keine Einigung, die freien Platz an Cottbus-Fans zu vergeben. Darum ist heute statt der sonst möglichen 20.000 Fans "nur" mit etwa 18.000 Zuschauern zu rechnen. Alle Hintergründe erfahrt ihr in unserem Artikel: "Riesen Vorfreude bei Energie Cottbus - doch darum wird das Stadion nicht ganz voll".

Teile des Stadions im Gästeabschnitt werden heute leer bleiben müssen. Der Heimbereich ist restlos ausverkauft. © Julius Frick/dpa

8.10 Uhr: Keine Rechenspiele im Stadion? Spielstände der Konkurrenz werden nicht angezeigt

Um den Fokus auf dem eigenen Spiel zu legen, wird Energie während des Spiels keine Spielstände von anderen Plätzen auf den Videowänden einblenden. Dies teilte FCE-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht im Vorfeld mit. Trainer Pele Wollitz führte auf der Pressekonferenz aus, dass es wichtig sei, "dass die Mannschaft bei sich bleibt". Im Fußball seien schon die verrücktesten Dinge passiert. Wollitz nannte das furiose Finale 2023, als Wiesbaden schon auf dem Platz feierte, in Osnabrück aber noch gespielt wurde und am Ende aufstieg. Ähnlich äußerte sich Topstürmer Timmy Thiele im Vorab-Interview bei MagentaSport: "Mir ist das völlig egal, ich will den Fokus nur auf uns richten [...] wenn wir drei Punkte einfahren, bin ich mir sehr sicher, dass wir auf Platz drei bleiben."

Die Videowände im Stadion werden an diesem Tag keine Ergebnisse der Konkurrenz zeigen. Die Botschaft: Cottbus hat es in der eigenen Hand. © Picture Point / Sven Sonntag

7.50 Uhr: Das muss passieren, damit Cottbus Dritter wird!

Der Kampf um den Relegationsplatz wird sich wohl im Foto-Finish entscheiden. Selbst wenn Energie gewinnt, ist der dritte Platz noch nicht sicher. Das punktgleiche Saarbrücken könnte mit einem hohen Sieg über Dortmunds U23 das schlechtere Torverhältnis (-zwei Tore) ausbessern kann. Gewinnen weder Cottbus noch Saarbrücken, könnte sogar noch Hansa Rostock auf Rang drei springen. Alle Szenarien haben wir in unserem Artikel "Was wäre, wenn: So spannend ist der Kampf um die Relegation der 3. Liga" zusammengefasst.

Steht der 1. FC Saarbrücken noch einmal auf? Nach der Pleite der Vorwoche sind die Aufstiegschancen der Saarländer gesunken. © Fabian Kleer/fussball-news-saarland/dpa

7.30 Uhr: Feuer frei - in Cottbus steigt heute das Endspiel um Platz drei!

Feiert die Lausitz heute eine Relegations-Party? Mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt kann Energie Cottbus den dritten Platz klarmachen. Es wäre die vorläufige Krönung einer sensationellen Saison des Aufsteigers und die Fortsetzung der Meuterei an der Ostsee der Vorwoche, als Cottbus die Hansa-Kogge überfiel und den Relegationsplatz einnahm. Diesen will Energie nicht mehr hergeben.

Cottbus eroberte vor einer Woche nicht nur das Ostseestadion, sondern auch Platz drei der 3. Liga zurück. An der Spitze der Freibeuter: Timmy Thiele (33, in gelb) und Pele Wollitz (59, r.). © IMAGO / Andy Bünning

7.15 Uhr: Liveticker zum Herzschlagfinale der 3. Liga!