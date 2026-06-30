Schlägt Copado diese Woche wieder in Cottbus auf?
Cottbus - Holt Energie Cottbus den nächsten verlorenen Sohn heim? Die Anzeichen verdichten sich, dass Lucas Copado (22) schon bald in der Lausitz aufschlagen könnte.
TAG24 weiß, dass Energie hinter den Kulissen seit Wochen mit dem SC Paderborn verhandelt. Dabei geht es zentral um die Frage, ob ein fester Wechsel in die Lausitz realisiert werden kann.
Copado gilt als absoluter Wunschspieler von Trainer Pele Wollitz (60). Erst am Mittwoch erklärte der Trainer: "Wir wollten ihn im Winter zurückholen, das ist ja auch kein Geheimnis."
Im zweiten Anlauf könnte es jetzt klappen! Vor fünf Monaten schob Paderborn einem Wechsel den Riegel vor, ab Mitte Februar spielte Copado (teils verletzungsbedingt) dann aber keine Sekunde mehr für den Bundesliga-Aufsteiger.
Spätestens mit der Verpflichtung von Oliver Batista Meier (25), einem Offensivspieler, sinken Copados Aktien in Paderborn weiter. Die Zeichen stehen nach nur einem Jahr, neun Profi-Einsätzen und einem Tor auf Trennung.
Energie Cottbus sucht eine Sturm-Alternative zu Erik Engelhardt, Lucas Copado passt ins Profil
Dagegen sucht Energie seit Längerem ein Sturm-Ergänzung zu Erik Engelhardt (28). Der Toptorjäger der Vorsaison (22 Buden) steht vor der langfristigen Vertragsverlängerung.
Wolllitz will neben Ted Tattermusch (25) eine weitere Alternative für den Mittelsturm, die Engelhardt "nichts wegnimmt", "Dynamik und maximale Intensität" mitbringt.
Eine Beschreibung, die auf Copado zutrifft. Der gelernte Mittelstürmer kann ohne Qualitätsverlust als zweiter Angreifer oder Außenstürmer auf den Flanken agieren, könnte auch mit Engelhardt auf dem Platz stehen.
Copado beeindruckende Energies Trainer bei seinem ersten Gastspiel 2024/25 in Cottbus nicht nur mit Technik und Toren, sondern auch mit Laufarbeit. Wollitz: "Er hat die meisten intensiven Meter gemacht, die waren unfassbar."
Nach TAG24-Infos hätte Wollitz Copado am liebsten schon zum Trainingsauftakt vergangenen Mittwoch dabei gehabt. Gut möglich, dass es bis zum Samstag, wenn Paderborn in die Vorbereitung startet, eine Einigung gibt.
Titelfoto: IMAGO / Fotostand