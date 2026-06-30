Schlägt Copado diese Woche wieder in Cottbus auf?

Cottbus - Holt Energie Cottbus den nächsten verlorenen Sohn heim? Die Anzeichen verdichten sich, dass Lucas Copado (22) schon bald in der Lausitz aufschlagen könnte.

Lucas Copado (22) konnte in seiner Cottbus-Zeit viel lachen. Schlägt der Angreifer dieser Tage wieder in der Lausitz auf? © IMAGO / Fotostand

TAG24 weiß, dass Energie hinter den Kulissen seit Wochen mit dem SC Paderborn verhandelt. Dabei geht es zentral um die Frage, ob ein fester Wechsel in die Lausitz realisiert werden kann.

Copado gilt als absoluter Wunschspieler von Trainer Pele Wollitz (60). Erst am Mittwoch erklärte der Trainer: "Wir wollten ihn im Winter zurückholen, das ist ja auch kein Geheimnis."

Im zweiten Anlauf könnte es jetzt klappen! Vor fünf Monaten schob Paderborn einem Wechsel den Riegel vor, ab Mitte Februar spielte Copado (teils verletzungsbedingt) dann aber keine Sekunde mehr für den Bundesliga-Aufsteiger.

Spätestens mit der Verpflichtung von Oliver Batista Meier (25), einem Offensivspieler, sinken Copados Aktien in Paderborn weiter. Die Zeichen stehen nach nur einem Jahr, neun Profi-Einsätzen und einem Tor auf Trennung.