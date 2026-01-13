Cottbus sagt letztes Testspiel ab, Timmy Thiele geht rodeln

Cottbus - Das hatte sich abgezeichnet! Der für Mittwoch angesetzte Test von Energie Cottbus gegen die U23 von Hertha BSC muss aufgrund von Eis und Nässe im Cottbuser Stadion entfallen.

Teile des Cottbuser Stadions sind vereist. Auch das Tauwetter tut dem Platz nicht gut. © FC Energie Cottbus

Dies gab der Klub am Dienstagvormittag bekannt. Es sollte vor allem für die zweite Garde eine Gelegenheit sein, um Spielpraxis und Wettkampfhärte zu sammeln.

Daraus wird jetzt nichts! Schon am Montag hatte FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht gegenüber TAG24 durchblicken lassen, dass stattdessen die Zeit für Training genutzt werde.

Am Dienstag wird demnach zweimal trainiert - auf dem Platz und im Kraftraum. Am Mittwoch ist statt des Testspiels ein weiteres intensives Training angesetzt.

Bereits am Wochenende hatte Pele Wollitz (60) die Belastung hochgefahren, trainierte am Samstag gut zwei Stunden auf dem beheizten Platz im Eliaspark. Auch am Sonntag wurde geschwitzt.

Am Montag gab es trainingsfrei, Stürmer Timmy Thiele (34) teilte seinen Followern auf Instagram in bester Laune sein Alternativprogramm mit: Er war als Aufsichtsperson mit der Schulklasse seines Sohnes Lionel rodeln.