Trotz "Schweine-Platz" in Cottbus: Wollitz stolz auf Sau-Leistung bei Aue

Cottbus/Aue - Was für eine Sau-Leistung, was für ein Energie-Level! Im Regen von Aue hält Cottbus bis zum Ende den Kopf oben, was Trainer Pele Wollitz (60) nicht nur ein Lob für seine Mannschaft abnötigt.

Pele Wollitz (60) und sein Team trotzten auch in Aue den Bedingungen. © Picture Point / Sven Sonntag

"Bei den Platzverhältnissen kann ich nur jedem Spieler sowohl von Aue als auch von Cottbus nur ein Riesen-Kompliment machen", lobte Cottbus-Coach Wollitz beide Ostklubs nach einem rassigen Spiel.

Das Duell wurde dem Derby-Charakter auf allen Ebenen gerecht, inklusive einer späten, aber verdienten Cottbuser Belohnung in Minute 87.

Für Energie war es der zwölfte Punkt im sechsten Spiel 2026. Keine Partie verloren die Lausitzer, nie kassierten sie mehr als einen Gegentreffer.

Ein Ergebnis der harten (Trainings-)Arbeit. "Ich hab’ ja gesagt: Viele Spieler sollten zulegen. Und das sieht man", so Wollitz.

Damit war explizit Kapitän Axel Borgmann (31) gemeint, der schon zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr das Siegtor markierte.

Wollitz weiter: "Wenn man sieht, auf welchem Trainingsplatz sie trainieren. Das ist ja kein Platz mehr. Ich würde wahrscheinlich die Schweine gar nicht drauf lassen. Die arbeiten da, ackern, malochen, und keiner meckert. Und das ist dann die Belohnung, auch wenn es glücklich ist."