Trotz "Schweine-Platz" in Cottbus: Wollitz stolz auf Sau-Leistung bei Aue
Cottbus/Aue - Was für eine Sau-Leistung, was für ein Energie-Level! Im Regen von Aue hält Cottbus bis zum Ende den Kopf oben, was Trainer Pele Wollitz (60) nicht nur ein Lob für seine Mannschaft abnötigt.
"Bei den Platzverhältnissen kann ich nur jedem Spieler sowohl von Aue als auch von Cottbus nur ein Riesen-Kompliment machen", lobte Cottbus-Coach Wollitz beide Ostklubs nach einem rassigen Spiel.
Das Duell wurde dem Derby-Charakter auf allen Ebenen gerecht, inklusive einer späten, aber verdienten Cottbuser Belohnung in Minute 87.
Für Energie war es der zwölfte Punkt im sechsten Spiel 2026. Keine Partie verloren die Lausitzer, nie kassierten sie mehr als einen Gegentreffer.
Ein Ergebnis der harten (Trainings-)Arbeit. "Ich hab’ ja gesagt: Viele Spieler sollten zulegen. Und das sieht man", so Wollitz.
Damit war explizit Kapitän Axel Borgmann (31) gemeint, der schon zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr das Siegtor markierte.
Wollitz weiter: "Wenn man sieht, auf welchem Trainingsplatz sie trainieren. Das ist ja kein Platz mehr. Ich würde wahrscheinlich die Schweine gar nicht drauf lassen. Die arbeiten da, ackern, malochen, und keiner meckert. Und das ist dann die Belohnung, auch wenn es glücklich ist."
Energie Cottbus dreht in Aue zum dritten Mal in diesem Jahr einen Rückstand in einen Sieg
Energie gehört nicht nur zu den sprintstärksten Teams der 3. Liga, sondern auch zu den Moral-Königen. Der Sieg in Aue war der 15. Punkt nach Rückstand - Liga-Bestwert.
Allein in diesem Kalenderjahr gelang das Cottbus zum dritten Mal. Solche Energie-Leistungen zeichnen ein Spitzenteam aus.
Und dabei fallen noch nicht einmal die geklauten zwei Punkte vom Vorwochenende ins Gewicht, Cottbus geht vor dem Spitzenduell gegen Verl weiter als Tabellenführer aus dem Spieltag.
Wollitz legt dennoch den Fokus weiter auf sein Team: "Es bringt nichts, auf die Konkurrenz zu schauen. [...] Ich glaube, dass wir sehr gefestigt sind, sehr stabil. Der Verein innen ist sehr stark und so tritt die Mannschaft auch auf."
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag