Neuer Torwart-Coach bei Energie: Cottbus-Keeper trainiert sich jetzt selbst

Cottbus - Energie Cottbus hat wenige Wochen nach der Freistellung von Anton Wittmann (31) eine neue Lösung auf der Torwart-Trainer-Position gefunden.

Alexander Sebald (29) streckt die Fäuste in den Himmel. Beim Pokaltriumph gegen Hannover avancierte er zum Helden. © Robert Michael/dpa

Wie der Verein in dem Mitgliedermagazin Energie-Echo mitteilte, wird Profikeeper Alexander Sebald (29) künftig in Doppelfunktion die Rolle ausfüllen. Mit anderen Worten: Sebald trainiert sich künftig selbst!

Der gebürtige Bayer spielt seine vierte Saison in Cottbus und hat sich im Team einen hohen Stellenwert erarbeitet.

Sebald wird vor allem als Teamplayer und Motivator hochgeschätzt, der die Rolle als Nummer zwei klaglos akzeptiert.

Künftig wird sich der Keeper die Aufgabe mit Marvin-Gordon Jahn (25) teilen, der zugleich Torwart-Koordinator im Nachwuchsleistungszentrum des Klubs ist.