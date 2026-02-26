Neuer Torwart-Coach bei Energie: Cottbus-Keeper trainiert sich jetzt selbst
Cottbus - Energie Cottbus hat wenige Wochen nach der Freistellung von Anton Wittmann (31) eine neue Lösung auf der Torwart-Trainer-Position gefunden.
Wie der Verein in dem Mitgliedermagazin Energie-Echo mitteilte, wird Profikeeper Alexander Sebald (29) künftig in Doppelfunktion die Rolle ausfüllen. Mit anderen Worten: Sebald trainiert sich künftig selbst!
Der gebürtige Bayer spielt seine vierte Saison in Cottbus und hat sich im Team einen hohen Stellenwert erarbeitet.
Sebald wird vor allem als Teamplayer und Motivator hochgeschätzt, der die Rolle als Nummer zwei klaglos akzeptiert.
Künftig wird sich der Keeper die Aufgabe mit Marvin-Gordon Jahn (25) teilen, der zugleich Torwart-Koordinator im Nachwuchsleistungszentrum des Klubs ist.
Seinen wohl größten Auftritt als Keeper auf dem Platz hatte Sebald beim Pokaltriumph über Hannover Mitte August, als er im laufenden Spiel einen Elfmeter hielt und im Interview danach offenbarte, dass wenige Tage zuvor sein Opa gestorben sei.
