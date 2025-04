191 Spiele für die Lausitzer: Energie Cottbus trauert um Torwart-Legende

Andreas Wendt (2.v.r.) 2009 bei einem Hallenturnier der Cottbus-Legenden an der Seite von Tomislav Piplica (l.) und Franklin Bittencourt (M.). (Archivfoto) © Imago / Christian Schroedter

Das gab das "FC Energie Museum" am Freitag auf Facebook bekannt. Demnach ist der frühere FCE-Torwart bereits am 28. März in seiner letzten Wahl-Heimat Magdeburg aus dem Leben geschieden.

"Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, den Verwandten, allen Weggefährten und Freunden. Ruhe in Frieden, lieber Andi", schrieb die Seite des virtuellen Klub-Archivs.

Der Schlussmann, der aufgrund seiner stämmigen Figur liebevoll "dicker Wendt" genannt wurde, lernte sein Torwart-Handwerk zunächst in seiner Geburtsstadt Leipzig.

Dort kickte er unter anderem für die Armeesportgemeinschaft Vorwärts Leipzig, während er seinen Wehrdienst absolvierte. Anschließend wechselte er im Mai 1974 zur damaligen Betriebssportgemeinschaft aus Cottbus.

Bei Energie avancierte er unter Trainer Manfred Kupferschmied (83) als junges Talent rasch zur Stammkraft und schaffte mit dem Team auch umgehend den Aufstieg in die DDR-Oberliga.

Allerdings konnten sich die Lausitzer dort nicht lange halten und kämpften gemeinsam mit Wendt in den folgenden Jahren trotz mehrerer Relegations-Teilnahmen vergeblich um die Rückkehr ins Oberhaus.