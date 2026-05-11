11.05.2026 20:27 Cottbus' U19 geht ohne ihren Trainer am Ende unter - so kam es zu Karims Krach-Abschied

Die wundersame Reise ist für Cottbus' U19 beendet. Im Viertelfinale war Alain Karim nicht mehr dabei. Darum ging der langjährige Cheftrainer Knall auf Fall.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Die wundersame Reise ist vorbei! Für die U19 von Energie Cottbus war beim 0:4 (0:1) die TSG Hoffenheim im Viertelfinale eine Nummer zu groß. Nicht mehr dabei: Cheftrainer Alain Karim (39), der Teile der Truppe vor vier Jahren übernommen hatte und kurz vor dem K.o.-Spiel freigestellt wurde. TAG24 bringt Licht ins Dunkeln des Krach-Abschieds.

U19-Trainer Alain Karim (39) verließ Energie vorzeitig und mit einer Abfindung. (Archivfoto) © IMAGO / Lucca Fundel Was ist bekannt? Karim wurde am Mittwoch vor einer Woche mit sofortiger Wirkung freigestellt. Noch an diesem Tag soll Vereins-Urgestein Detlef Ullrich (70) das U19-Training geleitet haben. Energie will die Stelle des A-Junioren-Trainers anders besetzen. Dass Karim trotz des Erfolgs mit den A-Junioren keine Zukunft hat, ist nicht neu und wurde ihm kommuniziert. Zuvor soll es am Dienstagabend in einem Streitschlichtungs-Termin zwischen Präsidium und Trainer gekracht haben, nachdem Karim in seinem WhatsApp-Status infolge des Viertelfinaleinzugs der U19 eine verunglimpfende Nachricht gestellt hatte. Was war Anlass des Termins? So klar und selbstverständlich wie seit Monaten die Trennung von Karim schien, war sie nicht. Sein Arbeitspapier hatte sich nach mehrfacher Befristung ohne Sachgrund im Winter in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt. Energie Cottbus Stadion, Rollrasen, neuer Kraftraum: Cottbus tüftelt schon für die 2. Liga Darauf pochte der Trainer mit Recht und forderte den Verein zur Klärung der Vertragssache auf. Die Frage, warum erst jetzt, bleibt offen. Energie schlug dem scheidenden Trainer eine Abfindung vor. Karim nahm das Angebot an und zugleich in Kauf, im Gegenzug sofort gehen zu müssen und nicht weiter die Erfolgswelle der U19 zu reiten. Um welche Summe geht es? Dazu ist nichts bekannt. Aussorgen tut man als Jugendtrainer aber in den wenigsten Fällen.

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