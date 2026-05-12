Packt Cottbus den Aufstieg? Wollitz hat fürs Endspiel plötzlich zwei Asse im Ärmel

Cottbus - Noch ein Spiel trennt Energie Cottbus vom Aufstiegs-Wunder. Für das Endspiel in Regensburg (Samstag, 13.30 Uhr) hat FCE-Coach Pele Wollitz (60) plötzlich zwei Asse im Ärmel.

Pele Wollitz (60) hat für das Aufstiegs-Endspiel plötzlich zwei Asse im Ärmel. © IMAGO / Markus Endberg

Denn in Kapitän Axel Borgmann (31) und Spielmacher Tolcay Cigerci (31) kehren die beiden Anführer der Truppe nach ihren Gelbsperren zurück.

Schon vor Wiesbaden hatte der Trainer prophezeit: "Wir werden zwei frische Leute im letzten Spiel haben, die mit ihrer Qualität nochmal einen Schub geben können."

Für das große Finale wird ihre Stabilität helfen. Die beiden Routiniers arbeiten seit Monaten auf genau diesen Tag hin, durften noch nie in ihrer Karriere geregelt 2. Bundesliga spielen.

Rückblickend war das Wochenende für beide sicher sogar gut, um nach einer anstrengenden Saison und gut 40 Pflichtspielen durchpusten zu können.

Wollitz übt sich nach Wiesbaden schon mal als Motivationskünstler: "Also Leinen los. Alles, was ich machen kann. Wenn ich den Rucksack füllen soll, damit sie laufen, dann fülle ich ihn. Wenn ich ihn leeren soll, damit sie keinen Ballast haben, leere ich ihn."