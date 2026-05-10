Stadion, Rollrasen, neuer Kraftraum: Cottbus tüftelt schon für die 2. Liga

Cottbus - Das Aufstiegsfeuer in der Lausitz lodert immer heller! Energie Cottbus ist nur noch einen Schritt von der 2. Bundesliga entfernt. Und tüftelt im Hintergrund an der Zukunft.

Cottbus-Trainer Pele Wollitz (60) ballt die Faust. Sein Team ist nur noch einen Schritt von der 2. Liga entfernt © Frank Hammerschmidt/dpa

In der Halbzeitpause übergab Brandenburgs Sportminister Gordon Hoffmann (47, CDU) dem Verein einen Geld-Scheck für die Stadionsanierung die zeitnah starten wird.

Unter anderem wird ein stärkeres Flutlicht benötigt und die Auswechselbänke müssen erweitert werden. Zudem wird an der Medieninfrastruktur geschraubt.

Doch das ist nicht alles: Wie Trainer-Manager Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verriet, wird weiter investiert: "Ich glaube, der Verein hat verstanden, dass die Infrastruktur besser wird."

Der arg ramponierte Trainingsplatz im Eliaspark bekommt einen neuen Rollrasen, die Trainingsstätte Parzellenstraße in städtischer Hand wird bereits seit April saniert.

Und auch der Kraftraum, der seit Längerem notgedrungen in die Turnhalle verlagert wurde, wird modernisiert. Wollitz: "Wir kriegen einen nagelneuen Kraftraum, der wird auf dem Niveau Bundesliga, Champions League sein."