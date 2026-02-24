Cottbus provoziert in Aue, aber: Ist dieses Spruchband überhaupt strafbar?
Cottbus/Aue - Die Fan-Tumulte in Aue von Sonntag sind auch zwei Tage nach dem Derby ein heißes Thema unter Fans und Verantwortlichen. Neben dem Platzsturm wird über das Spruchband im Cottbuser Gästeblock diskutiert: Ist die Aktion pure Provokation oder strafbar?
Dies diskutieren nicht nur die Anhänger beider Klubs, sondern auch Unbeteiligte dieses hitzigen Ostduells.
In der 51. Minute war im Energie-Block ein Spruchband mit der Aufschrift "Cottbus grüßt alle fahnenlosen Schachter auf der Suche nach ihrer Identität" gezeigt worden. Zugleich wurde skandiert: "Wo sind eure Fahnen hin?"
Für etwa 30 Auer Anhänger offenbar Grund genug, alle Dämme brechen zu lassen und den Platz kurz darauf zu stürmen. Schnell wurden die Chaoten von der Polizei zurückgedrängt, sodass es zu keinen schlimmeren Auseinandersetzungen kam.
Dennoch musste das Spiel für etwa 15 Minuten unterbrochen werden.
Energie Cottbus täuscht Ultras von Erzgebirge Aue mit Spruchband und Co.
Während für Aue als Hausherr und Übeltäter eine empfindliche Strafe wahrscheinlich ist, ist offen, ob Cottbus sanktioniert wird.
Rein vom Wording wurde mit der Aufschrift auf dem Spruchband keine Grenze überschritten. Auch darüber hinaus fiel Cottbus an dem Tag weder durch Pyro, Randale noch Ähnliches auf.
Allerdings könnte die gezielte Stichelei als Auslöser der folgenden Tumulte gewertet werden.
Als eine Fahne im Cottbus-Block hochgezogen wurde, vermuteten Aue-Ultras, dass darunter womöglich die gestohlenen Zaunfahnen in Brand gesetzt werden könnten. Wie sich im Nachgang herausstellte, ein reines Täuschungsmanöver, das die Provokation auf dem Spruchband vollendete.
Während einige Energie-Anhänger insgeheim dieses Vorgehen "clever" oder gar "witzig" nannten, stuften andere Fans die Aktion als "höchst provokativ" und mindestens "grenzwertig" ein.
Und was sagt der DFB? Der Verband habe von den Lausitzern inzwischen eine Stellungnahme zum Hergang der Ereignisse angefordert, wie Cottbus-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht auf TAG24-Anfrage bestätigte.
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag