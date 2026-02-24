Cottbus provoziert in Aue, aber: Ist dieses Spruchband überhaupt strafbar?

Cottbus/Aue - Die Fan-Tumulte in Aue von Sonntag sind auch zwei Tage nach dem Derby ein heißes Thema unter Fans und Verantwortlichen. Neben dem Platzsturm wird über das Spruchband im Cottbuser Gästeblock diskutiert: Ist die Aktion pure Provokation oder strafbar?

Dieses Spruchband im Cottbus-Block provozierte die Auer Anhänger. © Picture Point / Sven Sonntag

Dies diskutieren nicht nur die Anhänger beider Klubs, sondern auch Unbeteiligte dieses hitzigen Ostduells.

In der 51. Minute war im Energie-Block ein Spruchband mit der Aufschrift "Cottbus grüßt alle fahnenlosen Schachter auf der Suche nach ihrer Identität" gezeigt worden. Zugleich wurde skandiert: "Wo sind eure Fahnen hin?"

Für etwa 30 Auer Anhänger offenbar Grund genug, alle Dämme brechen zu lassen und den Platz kurz darauf zu stürmen. Schnell wurden die Chaoten von der Polizei zurückgedrängt, sodass es zu keinen schlimmeren Auseinandersetzungen kam.

Dennoch musste das Spiel für etwa 15 Minuten unterbrochen werden.