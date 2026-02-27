Energie Cottbus vor Verl-Hit: Verzichtet Cigerci freiwillig auf Startelf-Platz?

Cottbus - Beginnt er oder kommt er wieder von der Bank? Top-Neuzugang Tolga Cigerci (33) könnte im Spitzenspiel gegen den SC Verl (Samstag, 16.30 Uhr) sein Startelf-Debüt für Energie Cottbus feiern - wenn er denn selbst das Go gibt.

Tolga Cigerci (33) dreht in Aue zum Feiern ab. Soeben hat er das Siegtor vorbereitet. © IMAGO / Fotostand

Wie sein Trainer Pele Wollitz (60) nach dem Derbysieg in Aue (2:1) durchblicken ließ, hat Cigerci ein gehöriges Mitspracherecht bei der Aufstellung.

Wollitz kokettierte zuletzt damit, den älteren Cigerci-Bruder für das Ostduell im Schacht in die Startelf zu beordern - Cigerci sah das anders.

"Trainer, ich bin noch nicht so weit, gib mir 30 Minuten, dann bin ich sehr dankbar", soll der frühere Bundesliga-Star sinngemäß entgegnet haben.

Ein Schachzug, der Gold wert sein sollte. In der 87. Minuten bereitete Tolga Cigerci nach Freistoß-Flanke seines Bruders Tolcay (31) vor der Gästekurve den umjubelten Siegtreffer vor.

Den Kopfball aus der Position hätten andere Spieler vermutlich aufs Tor gebracht. Cigerci legte den Ball clever in die Mitte auf Axel Borgmann (31), weil er sich selbst in Rücklage befand. Der Teamerfolg gab allen recht.