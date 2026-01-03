Wollitz-Ansage im Neujahrs-Interview: Wir müssen was "draufpacken"!

Cottbus - Zwei Wochen hat Energie Cottbus Zeit, um sich nach der Winterpause in der eisigen Lausitz auf Betriebstemperatur für den Restart in Saarbrücken (17. Januar) zu bringen. Im TAG24 -Interview gibt Trainer Pele Wollitz (60) die Marschroute für die Rückrunde aus und äußert einen Transferwunsch.

Selbst Pele Wollitz (60) gab sich bei eisigen Temperaturen zum Auftakt dick eingehüllt. Die Ansage an sein Team war dagegen klar. © IMAGO / Fotostand

TAG24: Pele Wollitz, erstes Training im neuen Jahr, was haben Sie der Mannschaft mitgegeben?

Wollitz: "Das Allerwichtigste: Gesundheit, Zufriedenheit, die besten Wünsche für sich persönlich, für die Familien. Und was die Mannschaft betraf: Wenn es wirklich besser werden soll – draufpacken. Damit meine ich, konstant in den Spielen alles abzurufen, was drin ist.



Ein Beispiel: Als wir die fünf Siege aus den sechs Spielen hatten, waren wir die sprintstärkste Mannschaft. Das zu bestätigen, wird die Herausforderung sein."

TAG24: Sie hatten vor der Winterpause gesagt, dass viele Spieler läuferisch zulegen können. Ist das in zwei Wochen Vorbereitung unter widrigen Bedingungen wirklich möglich, konditionell besser zu werden?

Wollitz: "Viele Spieler haben Ende November, Dezember Schwierigkeiten bekommen. Das war zu erwarten, viele hatten keine Vorbereitung gehabt, sind später gekommen. Diesbezüglich hatten sie jetzt Trainingspläne zu erfüllen. Ich sage: Das geht. Natürlich brauchst du dann einen klaren Kopf und sagst du: 'Ist die Mannschaft wichtiger oder bin ich wichtiger?'"