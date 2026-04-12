Energie-Fans mit Aufstiegs-Banner im Spitzenspiel, doch Cottbus kann VfL-Bollwerk nicht knacken
Osnabrück - "Energie lässt Osnabrück verzweifeln" stand auf einem der Cottbuser Banner, das die gut 1500 Energie-Fans vor Anpfiff im Gästeblock präsentierten. Doch aus diesem frommen Wunsch wurde nichts! Cottbus schaffte es wie im Hinspiel nicht, das Osnabrücker Bollwerk zu knacken und muss den VfL nach der 0:1 (0:0)-Pleite im Aufstiegsrennen ziehen lassen.
FCE-Coach Pele Wollitz beorderte zum Ende der Englischen Woche Can Moustfa, Justin Butler und Henry Rorig in die erste Elf. Unter anderem das Talent von Moustfa bei seinem Startelf-Debüt blitzte immer wieder auf. Allein: Tore und Großchancen gibt es weder hüben noch drüben.
Torjäger Erik Engelhardt setzte nach Freistoß einen Kopfball drüber (8.). Da war mehr möglich! Kurz darauf hatte Osnabrück Pech, dass sich Lars Kehl verletzte und kurz darauf raus musste (14.).
Die Hausherren mussten sich nach dem Wechsel etwas sortieren. Cottbus schloss durch Tolcay Cigerci ab, Lukas Jonsson musste das erste Mal parieren (16.).
Energie blieb am Drücker, konnte aber weder seine Standard-Serie noch seine Konter nutzen. Die Hausherren wurden wieder mutiger, David Kopacz zog nach einer Ecke ab, Außennetz (27.).
Osnabrück wurde stärker, speziell der für Kehl gekommene Ismail Badjie drehte mehrfach auf. Doch Energie verteidigte genauso aufmerksam wie der VfL sein Tor. Folgerichtig stand es in dem Duell Erster gegen Dritter zur Pause torlos.
Cottbus rannte erfolglos an und konnte vor allem seine Vielzahl an Standards nicht in mehr Ertrag ummünzen.
Energie Cottbus ohne klare Torchance gegen die Defensive vom VfL Osnabrück
Für noch mehr Offensiv-Schwung kamen bei Energie Jannis Boziaris und Moritz Hannemann zur zweiten Hälfte, doch das Spiel eröffnete Osnabrück. Nach einem Konter über links schloss Ismail Badjie ohne Gegnerdruck mit dem ersten Kontakt ab (50.).
Cottbus musste jetzt Druck und Risiko erhöhen, Antreiber Lukas Michelbrink kam, Axel Borgmann rückte nach links hinten (58.).
Trotz viel Ballbesitz war durchs Osnabrücker Bollwerk weiterhin kein Durchkommen. Die Abschlüsse bleiben aus, Henry Rorigs Versuch flog aufs Stadiondach (79.) - bezeichnend!
Wollitz warf jetzt alles nach vorne, brachte in Campulka und Tattermusch die wohl zwei Kopfballstärksten. Doch trotz allem Bemühen kam es zu keiner wirklichen Cottbuser Drangphase mehr. Ohne klare Torchance gegen das beste Bollwerk der Liga war es schier unmöglich, Zählbares mitzunehmen.
Osnabrück brachte souverän die Führung über die Runden und hat jetzt sieben Zähler Vorsprung vor den Lausitzern.
Erstmeldung: 12.58 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.30 Uhr
Statistik zum Spiel des VfL Osnabrück gegen Energie Cottbus in der 3. Liga
3. Liga, 33. Spieltag
VfL Osnabrück - Energie Cottbus 1:0 (0:0)
Aufstellung Osnabrück: Jonsson - Karademir (86. Janotta), Müller, Wiemann - Kammerbauer, Wagner, Jacobsen, Christensen (64. Leseur) - Kopacz (86. Riesselmann), Kehl (14. Badjie/86. Henning) - Meißner. Trainer: Schultz
Aufstellung Cottbus: Funk - Rorig (82. Campulka), Manu, Awortwie-Grant, Straudi - Pelivan (82. Tattermusch), Borgmann - Butler (46. Boziaris), Tolcay Cigerci, Moustfa (46. Hannemann) - Engelhardt. Trainer: Wollitz
Schiedsrichter. Ittrich (Hamburg)
Tore: 1:0 Badjie (50.)
Gelbe Karten: Karademir, Christensen / Sebald, Co-Trainer Röder
Zuschauer: 15.000
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / STEINSIEK.CH (2)