Osnabrück zeigt Wollitz den Mittelfinger! Cottbus verliert auch verbal an der Bremer Brücke

Osnabrück - Psycho-Spielchen vor, Scharmützel während der Partie! Energie Cottbus und Trainer Pele Wollitz (60) verlieren beim Gastspiel an der Bremer Brücke mit 0:1 (0:0) und bekommen den Mittelfinger gezeigt.

Pele Wollitz (60) wurde bei seiner Rückkehr an die Bremer Brücke von vielen VfL-Fans alles andere als freundlich empfangen. © IMAGO / kolbert-press

Nach dem Spitzenspiel ließ Energies Vorturner bei MagentaSport Dampf ab: "Man kann ja gegen einen sein, aber man muss einen nicht so beleidigen. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Klub ein bisschen mehr Stil hat. Aber das ist mittlerweile leider nicht mehr vorhanden."

Wollitz war mächtig angesäuert wegen des Empfangs an alter Wirkungsstätte. Immer wieder bekam der streitbare Trainer während der Partie Sprüche ab und den "Mittelfinger gezeigt" (O-Ton Wollitz).

Gegen Ende der Partie entrollten die Gastgeber ein langes Spruchband mit der Aufschrift: "Selbst Wollitz ist bekannt - in Osnabrück wird Cottbus überrannt."

Energies Trainer hatte mit dem Selbstbewusstsein von zwei klaren Siegen, bei denen Energie die Gegner förmlich überrollt hatte, vor dem Topspiel angekündigt, "attackieren" zu wollen, und von einem Spiel der 2. Liga (Osnabrück) gegen 3. Liga (Cottbus) gesprochen.

Es folgte die Retourkutsche, die zugleich eine Reaktion auf die drei Plakate im Gästeblock war. Dort hatten sich die Cottbus-Fans in fiktiven Zeitungsartikeln kreativ verewigt. Unter anderem war zu lesen: "Energie lässt Osnabrück verzweifeln."

Nachdem die Banner nach unten gegangen waren, erschien es ein langes Transparent, auf dem stand: "Morgen schreibt es das ganze Land: Cottbus hat Osnabrück überrannt!"