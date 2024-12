Er überschlug sich mit seinem Auto: Unfall-Drama um Cottbus-Star!

Cottbus - Mit seinem furiosen Treffer der Marke Traumtor avancierte Maximilian Krauß (28) gegen die SpVgg Unterhaching zum Cottbuser Matchwinner . Doch was kaum einer wusste: Vor nicht allzu kurzer Zeit hatte der Flügelflitzer einen großen Schutzengel auf seiner Seite!

Maximilian Krauß (28) kann spätestens nach seinem Treffer gegen Unterhaching wieder lachen. (Archivbild) © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Mit ausgebreiteten Armen bejubelte "Maxi" Krauß seinen herrlichen Treffer. Der Schockmoment seines Autounfalls war wie weggewischt.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (59) hatte den Umstand des Verkehrsunfalls öffentlich gemacht. Doch ob der Details hüllten sich Spieler und Klub in Schweigen …

Erst Wochen später kommen schockierende Bruchstücke des Unfallvorgangs ans Licht: Demnach habe Krauß mit seinem Auto eine Bodenwelle erwischt, dabei seien Sachen vom Beifahrersitz gefallen.



Krauß habe sich danach gebückt und kam mit seinem Wagen von der Straße ab, raste in einen Graben. Der Stürmer versuchte gegenzusteuern - zu spät! Das Auto überschlug sich.

Es ist ein kleines Wunder, dass Krauß den Unfall nahezu unversehrt überlebte. Seine Karre war Schrott, Totalschaden!

Jetzt spricht erstmals der Verein über den Unfall. "Wir sind wirklich froh, dass dieser Unfall für Maxi am Ende so glimpflich ausgegangen ist. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist ersetzbar", so der Klub auf TAG24-Nachfrage.