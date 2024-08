Er war zehn Monate verletzt! Große Gefühle bei Cottbus-Kapitän nach Traum-Comeback

"Das ist nicht in Worte zu fassen [...] es ist unfassbar schön", stammelte der 30-Jährige am MagentaSport-Mikrofon.

Enges Verhältnis: unter Claus-Dieter Wollitz (59) bestritt Axel Borgmann die meisten Spiele seiner Karriere, wurde unter dem Trainer Energie-Kapitän. © Robert Michael/dpa

Trainer Claus-Dieter Wollitz (59), der eine besondere Beziehung zu seinem Kapitän pflegt, kommentierte: "Dass so ein Mensch nach so einer Verletzung so ein Tor erzielt, da fällt in einem alles ab."

Borgmann gab dankbar zurück: "Ich hatte nicht die einfachste Zeit, aber er hat mich extrem unterstützt [...] umso schöner, dass wir jetzt den Moment mal genießen können."

Der Mann aus dem Ruhrpott ist seit 2019 gemeinsam mit Tobias Hasse (28) dienstältester Cottbuser Akteur, brachte 2023 in der Lausitz einen Sohn zur Welt.

Auch bei den Fans genießt Borgmann ein hohes Standing, durfte zur Feier des Tages auf den Zaun und das UFFTA anstimmen. Anschließend war Ruhe und Family-Time angesagt:

"Ich habe mir fest vorgenommen, die Flasche Rotwein aufzumachen, die ich zum 30. geschenkt bekommen habe", bekannte Borgmann, der zuvor ein Jahr auf Alkohol verzichtet hatte.