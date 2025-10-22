Ex-Kicker jetzt Manager! Das macht Maximilian Oesterhelweg in Cottbus

Cottbus - Nach der Karriere ist vor der Karriere! Maximilian Oesterhelweg (35) ist zurück bei Energie Cottbus . Einziger Unterschied: Das Trikot hat er gegen Laptop und Telefon getauscht.

Als Spieler erzielte Maximilian Oesterhelweg (34, M.) in drei Jahren Cottbus 13 Tore. © Picture Point / Gabor Krieg

Denn Oesterhelweg ist seit Ende des Sommers in neuer Funktion beim Drittligisten tätig: Der 34-Jährige fungiert als "Projektmanager" im Hintergrund.

TAG24 brachte in Erfahrung, was sich hinter der allgemeinen Stellenbeschreibung genau verbirgt:

Demnach ist Oesterhelweg als Verbindungsglied verschiedener Bereiche eingestellt, arbeitet vor allem dem ehrenamtlichen Präsidenten Sebastian Lemke (42) zu, der alle Hände voll zu tun hat.

Energie ist spätestens seit dem Drittliga-Aufstieg enorm gewachsen, musste sich strukturell breiter aufstellen, um die Stadion-Anforderungen und den neuen Fan-Boom zu bewältigen.

Oesterhelweg, der parallel einer Selbstständigkeit nachgeht, gilt als rechte Hand des Präsidenten und ist unter anderem in der Ausrüster-Frage des Klubs gefragt. Der Vertrag mit Macron läuft zum Saisonende aus.