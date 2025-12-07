Cottbus hat Glück, aber: Dieser Cigerci spielt in einer eigenen Liga

Cottbus - Ganz Cottbus ist im Ausnahmezustand! Dank des Last-Minute-Siegs im Topspiel gegen Duisburg dürfen die Lausitzer wieder vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen. Einer der Hauptdarsteller des irren Spielfilms vom Samstagnachmittag: Tolcay Cigerci (30), der in dieser 3. Liga den Unterschied ausmacht.

Nicht zu halten: Energies Tolcay Cigerci (30, M.) spielt in einer eigenen Liga. © Julius Frick/dpa

Eigentlich war der Text fertig geschrieben, enthielt Vokabeln wie "Machtdemonstration" oder im "Stile eines Aufsteigers".

Laut Energie-Trainer Pele Wollitz (60) hatte sein Team "vielleicht die beste erste Halbzeit in dieser Hinrunde gespielt" und "bis zum 2:0 alles unter Kontrolle". Und ja, Energie hatte auch Glück in einer Elfmeter-Szene der ersten Hälfte.

Doch ab der 60. Minute fehlte "Intensität", die Wechsel zündeten nicht. Außerdem legte Duisburg zwei Schippen drauf und schockte Cottbus kurz vor Schluss mit dem späten Ausgleich.

Selbst Wollitz gab im Anschluss auf der PK zu: "Ich hatte schon eher das Gefühl, dass nach dem 2:2 eher Duisburg das 3:2 machen kann als wir."

Stattdessen startete in der 95. Minute Tolcay Cigerci seine Show, die mit einem wahren Geniestreich im Siegtreffer endete.

"Für einen Spieler natürlich geil, wenn du in der letzten Minute das entscheidende Tor machst. Und für die Fans: auch geil", grinste der Matchwinner nach dem Spiel in der Mixed-Zone.