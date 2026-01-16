Für den perfekten Restart: Cottbus trainiert auf Nationalelf-Gelände!

Cottbus - Schlammiger Rasen in Cottbus war gestern! Vor dem Rückrundenstart beim 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr) trainiert Energie Cottbus nirgendwo anders als an der noblen DFB -Zentrale in Frankfurt am Main.

Auf dem DFB-Campus trifft die Nationalmannschaft häufiger vor Länderspielen. Am Freitag ist hier Cottbus zu Gast. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Dort, wo Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gerne die Nationalmannschaft zusammenruft, ist am Freitagmorgen der Drittligist aus der Lausitz zu Gast.

Denn die über 700 Kilometer weite Fahrt legt Energie in zwei Etappen zurück. Donnerstagmittag um 12 Uhr ging es mit dem Reisebus los - erster Halt Frankfurt am Main.

Dort wurde zu Abend gegessen und genächtigt, ehe am Freitagmorgen das Abschlusstraining auf dem heiligen Rasen des DFB-Campus stattfindet.

Für Energie, das die komplette Wintervorbereitung im verschneiten Cottbus bestritt, bedeutet das: endlich beste Bedingungen, um gepflegt Fußball zu spielen.

Trainer Pele Wollitz (60) moserte auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Wenn ich Wünsche hätte, dann den Rasen im Eliaspark wechseln."

Das vereinseigene Trainingsfeld ist derzeit alternativlos, weil der Platz Parzellenstraße gesperrt ist und ab April ertüchtigt wird.