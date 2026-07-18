18.07.2026 08:01 Ganz verborgen in einem Tal: Hier steigt der Geheimtest zwischen Cottbus und RB Salzburg

Ganz verborgen in einem Tal steigt am Samstagnachmittag ein Geheimtest zwischen RedBull Salzburg und Energie Cottbus. TAG24 besuchte den Spielort vorab.

Von Lukas Schulze

Waidring (Österreich) - Von diesem Test soll keiner etwas mitbekommen! Ganz verborgen in einem Tal steigt am Samstagnachmittag um 15 Uhr ein Leistungsvergleich zwischen RedBull Salzburg und Energie Cottbus. Noch nicht einmal Journalisten sind zu dem Geheimtest zugelassen. TAG24 hat den Spielort dennoch ausfindig gemacht.

Diese unscheinbare Zufahrt führt zu einem durchaus ansehnlichen Sportgelände. © TAG24/Lukas Schulze Versteckt hinter einem Wäldchen deutet wenig auf ein Stadion hin, das sich offiziell Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena Waidring schimpft. Immerhin ist im Dorfkern ein Wegeschild mit dem Hinweis zum "Sportplatz" zu finden. Wir brauchen etwas Geduld und Gespür, ehe eine Hinweistafel in einer Kurve verrät: Hier ist der Sportklub Waidring zu Hause. Normalerweise spielen hier die Fußballer in der 1. Gebietsklasse Ost, das ist tiefster Amateurfußballs Österreichs. Die Anlage kommt jedoch deutlicher schmucker daher, als es die Spielklasse vermuten lässt. Energie Cottbus Energie Cottbus im Trainingslager: FCE scherzt beim Live-Talk über E-Bike-Nutzer im Verein Es gibt exakt zwei Zufahrten an der Vorderseite zum Gelände. Auf der einen Stirnseite steht das schicke Vereinsheim, auf der anderen erwartet den Kiebitz eine Menge Geröll. Will RedBull Salzburg keinerlei Augenzeugen zulassen, wird es tatsächlich ein Leichtes sein, die Anlage abzuriegeln. Ein Bach mit glasklarem Wasser grenzt an der Rückseite das Gelände vom Waldhang ab. Einen Blick von dort zu erhaschen - nahezu unmöglich.

Hinter dem Gelände türmt sich ein stattlicher Wald auf. © TAG24/Lukas Schulze

Der Zugang zur Rückseite wird von einem Bach getrennt. © TAG24/Lukas Schulze

Red Bull Salzburg vertuscht das Testspiel, kein Hinweis auf Vereinshomepage oder in sozialen Medien

Dieser Zaun lässt Blicke zu. Allerdings dürfte das Sicherheitspersonal die Zufahrt zu diesem versperren. © TAG24/Lukas Schulze Als wir an jenem Donnerstagabend den Rasentest machen, wirkt dieser ungewöhnlich gleichförmig. Ist das ein Hybridrasen? Auf jeden Fall steht für uns fest: Für rein sportliche Testzwecke ist dieser Ort, abgesehen von den vielen Mücken, die vom Bach herüber schwirren, nahezu ideal. Keine Ablenkung, keine Störung, voller Fokus Fußball. Na gut, das Bergmassiv und die weiten Wälder im Hintergrund ausgenommen. Doch das ist ja in Österreich keine Seltenheit. Energie Cottbus "... dann wirst du durchgereicht" - Wollitz schlägt nach Testspiel-Schlappe Alarm! "Der volle Fokus Fußball" soll übrigens auch von Red Bull ausgegangen sein, das bis heute den Spieltermin offiziell vertuscht, noch nicht einmal auf seiner Homepage angibt.

Energie Cottbus Ultras mit Kritik, auch Trainer Pele Wollitz legt den Finger in die Wunde