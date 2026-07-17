17.07.2026 21:30 Energie Cottbus im Trainingslager: FCE scherzt beim Live-Talk über E-Bike-Nutzer im Verein

Sechster Tag des Trainingslagers: Energie Cottbus sendet einen Live-Talk aus dem Hotel, in dem FCE-Kapitän über E-Bike-Nutzer im Team scherzt.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.

Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testete der FCE unter anderem gegen Mlada Boleslav und zog gegen den tschechischen Erstligisten mit 2:4 (1:1) den Kürzeren. Für Samstag wurde deshalb kurzfristig ein weiterer Test vereinbart: Dann misst sich Cottbus mit RB Salzburg (15 Uhr, Waidring). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

17. Juli, 21.30 Uhr: Axel Borgmann scherzt beim Tiroler Talk über E-Bike-Nutzer

Letztes Tagesordnungspunkt: Energie sendet zum Tagesabschluss den Tirol Talk aus der Hotel Lobby. Zu Gast ist Cheftrainer Pele Wollitz, der Einblicke in das Trainingslager gibt sowie Co-Trainer Daniel Ziebig. Außerdem spricht Kapitän Axel Borgmann über seine Rückkehr nach seiner Schambein-Verletzung und bekennt: "Ich bin kein geduldiger Mensch." Später kommt zur Sprache, dass Team und Staff täglich mit dem E-Bike den steilen Weg zum Trainingsplatz radeln. Borgmann scherzt: "Es gibt dann auch welche bei uns, die müssen den Turbo benutzen. Also nicht wir Spieler, aber mehr möchte da nicht sagen." Voraussichtlich wird dies so gut wie gar nicht mehr von Nöten sein: Vor dem morgigen Testspiel gegen RB Salzburg (15 Uhr) soll wohl kurz im Teamhotel aktiviert werden. Am Sonntag wird dann abgereist.

Der Tirol Talk aus dem Trainingslager findet in der Hotellobby statt. © TAG24/Lukas Schulze

17. Juli, 18 Uhr: Prächtige Stimmung beim Minifeld-Turnier - Ryan Malone muss Einheit abbrechen

Nach der ernsten Taktik-Einheit vom Vormittag geht es am Nachmittag spaßiger zu. Los geht es wie gewohnt mit Aktivierung und Passformen, ehe es auf dem Minifeld mit großen Toren zu der beliebten 4-gegen-4-Turnierform kommt. Nach einer knappen Minute werden die Teams gewechselt. Es sind viel Feuer und Zweikämpfe drin. Leo Bittencourt verballert aus wenigen Metern zum großen Gelächter seiner Teamkameraden. Danach teilt sich die Gruppe. Der eine Teil studiert Standardvarianten ein, der Rest übt Abschlüsse nach Flanken. Tolcay Cigerci und Axel Borgmann sind bei der zweiten Gruppe mittendrin. Yusuf Wardak und Jannis Boziaris sind nicht dabei, sollen Samstag gegen Salzburg spielen. Ryan Malone verlässt vorzeitig mit dickem Oberschenkel den Platz.

Bei sengender Hitze wird bei der Aktivierung noch einmal richtig rangeklotzt. © TAG24/Lukas Schulze

Weiter geht es in den Passformen. © TAG24/Lukas Schulze

Im Miniturnier geht es heiß her. © TAG24/Lukas Schulze

Danach übt ein Teil der Gruppe Flanken und Abschlüsse. © TAG24/Lukas Schulze

17. Juli, 13.10 Uhr: Energie Cottbus übt Pressing im Training und macht Spielanalyse auf dem Platz

Das Training ist nach knapp 90 Minuten beendet. Im Fokus stand das Pressingverhalten des Teams im 11-gegen-11 auf verkürztem Großfeld. Der Platz war nach den Regenfällen der Nacht tief, der Ball hoppelte oft, lange fehlte ein wirklicher Fluss. Die Assistenten Tobias Röder und Julian Thies riefen immer wieder beide Gruppen zu sich und zeigten Szenen im Video. Nach Hälfte der Zeit wurden die Aufgaben der beiden Teams gewechselt. Hintenraus lief es dann wesentlicher runder. Ryan Malone ging als Lautsprecher vielmals voran und meinte gegenüber TAG24 nach der Einheit: "Wir haben uns taktisch heute verbessert. Gegen den Ball, wie wir in bestimmten Situationen ins Pressing gehen. Das haben wir ganz klar angesprochen und im Training nochmal geübt. Insgesamt macht es sehr viel Spaß mit den Jungs hier im Trainingslager." Weiter geht es um 16 Uhr mit der zweiten Einheit.

Im 11-gegen-11 wird Pressingverhalten trainiert. © TAG24/Lukas Schulze

Noch auf dem Platz wird die Videoanalyse vorgenommen. © TAG24/Lukas Schulze

Danach werden die Aufgaben der beiden Mannschaften getauscht. © TAG24/Lukas Schulze

Nach dem Regenerationstag beginnt die Freitagseinheit schon in der Aufwärmung intensiv. Athletikcoach Tim Schneider fordert hohe Belastung ein. Erfreulich ist, dass die zuletzt angeschlagenen Lucas Copado und Yusuf Wardak wieder voll mitmischen. Axel Borgmann, Tolcay Cigerci und Joey Taubeneck absolvieren wie die Keeper ein Extra-Programm.

Intensive Erwärmung am Freitagvormittag. Das Ziel sind starke Beine. © TAG24/Lukas Schulze

Bei der Passform sind hohes Tempo und schnelle Entscheidungsfindung gefragt. © TAG24/Lukas Schulze

Derweil arbeiten Axel Borgmann, Tolcay Cigerci und Joey Taubeneck individuell. © TAG24/Lukas Schulze

16. Juli, 20.30 Uhr: Ruhe im Camp - wann kommt der nächste Neue?

Ein ruhiger Tag neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitag soll es wieder in die Vollen gehen und doppelt trainiert werden. So weit, so gut. Auch alle Fans, die auf einen Neuzugang nach den Ankündigungen der Vortage hofften, müssen sich weiter gedulden. Auch TAG24 war heute auf Spurensuche und kann mitteilen: Außenverteidiger Christopher Lannert (28), der am Nachmittag bei Ligakonkurrent Darmstadt 98 vorgestellt wurde, war kein Kandidat.

Still steht der Mannschaftsbus vor dem Teamhotel. © TAG24/Lukas Schulze

16. Juli, 18.30 Uhr: Tolcay Cigerci zurück auf dem Platz, aber reicht die Zeit bis zum 1. Spieltag?

Wir haben währenddessen mit Tolcay Cigerci gesprochen. In unserem Interview verrät er, dass er in der Rückrunde mit Dauerschmerzen an der Fußsohle spielte und wie sein Plan für die nächsten Wochen aussieht. Mehr dazu im Video oder in unserem Artikel: "Der Comeback-Plan von Cigerci: Reicht die Zeit bis zum 1. Spieltag?"

16. Juli, 15.10 Uhr: Ruhetag im Trainingslager von Energie Cottbus

Bei der Tour de France würde man von einem Ruhetag sprechen. Nach der Testspiel-Schlappe gegen Mlada Boleslav (2:4) vom Vortag ist heute Regeneration angesagt. Vormittags gab es eine Einheit im Kraftraum, während die Torhüter und angeschlagenen Spieler separat auf dem Platz trainierten. Der Nachmittag ist für die Spieler frei.

Der Trainingsplatz in Oberndorf blieb heute größtenteils leer. (Archivfoto) © TAG24/Lukas Schulze

Stattdessen gab es im Kraftraum Stabilisationstraining für die Akteure, die am Vortag im Einsatz waren. © Carlotta Just/FC Energie Cottbus

15. Juli, 19.35 Uhr: Energie Cottbus vereinbart Brisanztest gegen Red Bull Salzburg

Unmittelbar nach dem Boleslav-Spiel platzt eine kleine Bombe: Energie hat für Samstag doch noch einen Testspiel-Gegner gefunden: Es ist RB Salzburg, das neuerdings vom gebürtigen Zwickauer Danny Röhl (37) trainiert wird. Stand heute findet der Geheimtest unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, gespielt werden soll in der Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena in Waidring. Eine Übertragung soll es nicht geben, selbst Journalisten sind für den Brisanztest ausgeschlossen. Die Maßnahmen sollen von Red Bull ausgehen.

Der gebürtige Zwickauer Danny Röhl (37) ist neuer Trainer von RB Salzburg. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

15. Juli, 18.49 Uhr: Energie Cottbus verliert den Härtetest gegen Mlada Boleslav mit 2:4

Energie rennt noch einmal an, ein Tor gelingt nicht. Stattdessen probiert es Boleslavs Solomon auf fast 50 Metern. Knapp am Pfosten vorbei. Es bleibt beim 2:4.

Erik Engelhardt schleicht nach der Niederlage vom Platz. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 18.40 Uhr: Energie Cottbus kassiert gegen Mlada Boleslav das 2:4

Und wieder klingelt es im FCE-Kasten: Eine Flanke rutscht auf den zweiten Pfosten durch, Wilke irrt im Strafraum herum, Zika bedankt sich und köpft ein (83.). 2:4 jetzt aus Cottbuser Sicht.