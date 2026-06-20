Von Cottbus bezahlt, für die Konkurrenz arbeitend: FCE-Boss prangert Greifswald-Gelage an!

Greifswald/Cottbus - Jetzt wird scharf geschossen! Am Mittwoch startete der Greifswalder FC ins erste Training der Saison mit Neu-Trainer Alain Karim (39) und den Zugängen Joel Awuah, Michael Sternberg und Musa Alkan (alle 19) von Energie Cottbus . Allerdings ohne Gastspielgenehmigung, was den schwelenden Streit endgültig verschärft.

Alain Karim und das neue Team der Greifswalder FC starteten am Mittwoch ins Training. Aber ohne Gastspielerlaubnis. © IMAGO / Andre Gschweng

Darauf angesprochen äußert FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) gegenüber TAG24 deutlich: "Wir sind mehr als irritiert, dass Personen, die bis 30. Juni bei uns unter Vertrag stehen, ganz offensichtlich für einen anderen Verein tätig sind. Das Ganze jedoch ohne uns darüber zu informieren oder um die notwendige Erlaubnis zu bitten."

Normalerweise sind solche Vorgänge nur eine Formalie und ein Gentlemen's Agreement.

Aber: Der GFC versäumte es offenbar vorab, sich die Genehmigungen aus Cottbus einzuholen. Nach TAG24-Infos ging erst am Freitag, dem 19. Juni, also zwei Tage nach Trainingsstart die offizielle Anfrage ein.

Einmal in Rage, stellt Energies Boss das Vorgehen des GFC deutlich an den Pranger: "Spieler, die von uns nach Greifswald gewechselt sind, trainieren ohne schriftliche Gastspielerlaubnis. Das ist weder zulässig noch professionell und wirft noch mehr Fragen auf. Übrigens ist das für die Spieler versicherungstechnisch äußerst problematisch."

Jedoch ist nach TAG24-Informationen davon auszugehen, dass sich beide Klubs in dem Streitthema annähern und die Gastspielgenehmigungen ausgestellt werden.

GFC-Pressesprecher Philipp Weickert: "Wir haben im Vorfeld versucht über Berater und Eltern der Spieler die Gastspielgenehmigung einzuholen. Leider blieb dies ohne Erfolg und jetzt haben wir den direkten Kontakt zu Energie Cottbus gesucht. Wir sind dankbar, dass Energie Cottbus nun schnell reagiert hat und uns die Genehmigungen ab Samstag gibt."