Liga-Konkurrent kauft Cottbus-Juwel aus dem Vertrag!

Nürnberg/Cottbus - Das nächste Zukunfts-Versprechen macht in Cottbus die Biege! Can Moustfa (21) steht unmittelbar vor dem Absprung zum künftigen Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg .

Hier feiert Can Moustfa (21, v.) noch den Zweitliga-Aufstieg mit Cottbus. Jetzt führt sein Weg nach Nürnberg. © IMAGO / Fotostand

Dies berichtet der kicker am Donnerstag. Demnach solle der Offensivkicker im Laufe des Tages beim "Glubb" einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Dafür nehme Nürnberg eine "Summe im guten sechsstelligen Bereich" in die Hand, um Moustfa aus seinem bis 2027 gültigen Vertrag in der Lausitz loszueisen.

Wie TAG24 parallel in Erfahrung brachte, sind sich die Klubs seit Längerem einig. Allerdings hakte es zuletzt noch an dem Vertrag zwischen Moustfa und Nürnberg.

Der kicker führt aus, dass sich der Zweitligist um den Linksaußen im Transferrennen "gegen teils hochkarätige Konkurrenz durchgesetzt" habe.

Fakt ist nach TAG24-Infos: Moustfa und seine Berater drängten vehement auf einen Wechsel zu einem größeren Klub.