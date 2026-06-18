Liga-Konkurrent kauft Cottbus-Juwel aus dem Vertrag!
Nürnberg/Cottbus - Das nächste Zukunfts-Versprechen macht in Cottbus die Biege! Can Moustfa (21) steht unmittelbar vor dem Absprung zum künftigen Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg.
Dies berichtet der kicker am Donnerstag. Demnach solle der Offensivkicker im Laufe des Tages beim "Glubb" einen langfristigen Vertrag unterschreiben.
Dafür nehme Nürnberg eine "Summe im guten sechsstelligen Bereich" in die Hand, um Moustfa aus seinem bis 2027 gültigen Vertrag in der Lausitz loszueisen.
Wie TAG24 parallel in Erfahrung brachte, sind sich die Klubs seit Längerem einig. Allerdings hakte es zuletzt noch an dem Vertrag zwischen Moustfa und Nürnberg.
Der kicker führt aus, dass sich der Zweitligist um den Linksaußen im Transferrennen "gegen teils hochkarätige Konkurrenz durchgesetzt" habe.
Fakt ist nach TAG24-Infos: Moustfa und seine Berater drängten vehement auf einen Wechsel zu einem größeren Klub.
Can Moustfa zieht es nach einem Jahr Energie Cottbus schon wieder weiter
Für den technisch versierten und wendigen Offensivspieler ist es der Abschied nach einem Jahr in der Lausitz. Energie hatte Moustfa 2024 vom FC Cosmos Koblenz verpflichtet und direkt zu Rot Weiss Ahlen weiterverliehen.
Nach zwei Lehrjahren 5. Liga sorgte Moustfa ab Sommer 2025 in 33 Pflichtspielen bei Energie für Furore (vier Tore, fünf Vorlagen). Zumeist kam der feine Dribbler als Wechselspieler zum Einsatz, um der Partie eine neue Wendung zu geben.
Nach dem Landespokalspiel im November 2025 beim SV Babelsberg, in dem Moustfa nach einer Minute die Führung markiert hatte, prophezeite sein Förderer Pele Wollitz (60):
"Wenn wir das hinkriegen, diesen Spagat zwischen dem Körperlichen und der Unbekümmertheit, dieser Frechheit wird Energie Cottbus viel Freude haben - oder sehr viel Geld verdienen".
Letzterer Fall tritt jetzt ein Jahr vor Vertragsende ein. Energie hat für die offensive in Christian Kinsombi (26) und Julian Guttau (26) bereits zwei potenzielle Alternativen verpflichtet.
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