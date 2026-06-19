Nach Guttau: Cottbus schnappt sich nächsten Aue-Akteur!
Cottbus/Aue - Nach Julian Guttau (26) greift Aufsteiger Energie Cottbus wieder bei Absteiger Erzgebirge Aue zu! Nach TAG24-Informationen steht Ryan Malone (33) unmittelbar vor einem Wechsel in die Lausitz.
Der US-Boy hat am Freitagnachmittag seinen Medizincheck absolviert. Sobald die Unterschrift erfolgt ist, ist Malone Spieler von Cottbus.
Der Transfer hatte sich angedeutet, nachdem Malone auf Instagram am Dienstag angekündigt hatte, nach Deutschland zurückzukehren. Außerdem versah er seine Instagram-Story mit "big thinks coming", folgte ab dem Moment Energie in den sozialen Medien.
Trotz insgesamt fast 200 Profispielen in der 2. Bundesliga und 3. Liga für Aue, Lübeck, Ingolstadt und Rostock überrascht die Verpflichtung auf den ersten Blick. Denn den Katastrophen-Abstieg von Aue konnte auch der als Führungsspieler geholte Malone nicht verhindern.
Selbst der Sachsenpokalsieg über Zwickau zum Saisonausklang war nur ein schwacher Trost und das Mindeste nach einer Horror-Saison.
Ryan Malone hat Tempodefizite, ist aber eine Waffe in der Luft und gilt als Einwurf-Maschine
Fakt ist: Malone wurde in Aue als Abwehrchef geholt, kam auf 32 Liga-Einsätze, fehlte sechs Spiele gesperrt. Mit dem Koloss auf dem Platz kassierte Aue insgesamt 62 Gegentore, also knapp zwei pro Spiel, die im berechtigten Abstieg mündeten.
Malone ist allein aufgrund seiner Statur (1,90 Meter) als Abwehrturm prädestiniert, gilt als kompromissloser Abräumer, aber nicht als Sprintertyp. Ein Wagnis im immer schneller werdenden Fußball, speziell eine Liga höher?
Neben seinen Defensivqualitäten machte sich Malone in seiner Karriere aber auch einen Namen als Einwurf-Spezialist. Mit brachialer Gewalt schleudert das Kraftpaket die Kugeln in des Gegners Strafraum. So bereitete Malone vor allem in Ingolstadt viele Treffer vor.
Dank seiner Größe und Wucht ist er auch selbst als Kopfballspieler bei hohen Bällen eine Waffe. Teilbereiche, in denen auch Cottbus in der 2. Liga zulegen kann und muss.
Titelfoto: Picture Point/ Sven Sonntag