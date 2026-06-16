Neuer Transfer-Sprengstoff: Greifswald schnappt Cottbus die nächsten drei Talente weg!
Greifswald/Cottbus - Diese Wechselbewegungen bergen eine Menge Zündstoff: Der Greifswalder FC stellt am Dienstagabend einen Transfer-Dreierpack vor. Es handelt sich um die nächsten Spieler aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus.
Joel Awuah (19, bis 2028), Michael Sternberg (19, bis 2028) und Musa Alkan (19, bis 2027) schließen sich nach Ende ihres A-Jugend-Alters dem Regionalliga-Klub an. Sie waren in Cottbus unter Alain Karim (39) und Matthias Rahn (36) bis ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft vorgedrungen.
Der GFC hatte vor Wochen einen Verjüngungskurs angekündigt und zieht diesen mit aller Macht durch. Dazu gehört auch, dass die neue Sportliche Leitung aus Karim und Rahn im großen Stil bei ihrem Ex-Klub wildert und Spieler mitnimmt, die unter ihnen erfolgreich funktionieren.
Konkret: Nach Felix Schubart (19), Colin Kroll-Thiel (19) und Janis Juckel (21) sind das die Akteure vier, fünf und sechs, die Greifswald direkt oder indirekt aus Cottbus zieht.
Während Juckel kein neues Vertragsangebot vorgelegt bekam, galten Schubart und Kroll-Thiel lange als potenzielle Kaderspieler für die FCE-Profis. Auch Joel Awuah stand im Liga-Aufgebot des Aufsteigers, fuhr zudem vergangenen Sommer mit ins Trainingslager.
Greifswalder FC angelt sich auch Felix Schubart und Colin Kroll-Thiel, die in Cottbus' Jugend spielten
Dem Zweitliga-Aufsteiger dürften deshalb diese Nachrichten ganz und gar nicht schmecken. Weil Energie keine U23 vorweisen kann und der Sprung in die 2. Bundesliga groß ist, gehen die Talente aus der Lausitzer Sportschule ihren Weg anderswo.
Weiteres Problem: Energie muss vier Kaderplätze gemäß DFL-Richtlinien mit Local Playern besetzen, die mindestens drei Jahre im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden. Die Zahl der Optionen verringert sich durch die Greifswald-Bewegung merklich.
Eigentlich wollte Energie seinen Talenten als Plattform vor der Haustür Spielzeit beim VfB Krieschow (20 Autominuten entfernt) bieten. Jedoch spielt der Ortsnachbar nur in der fünftklassigen NOFV-Oberliga Süd.
In Greifswald können Schubart, Kroll-Thiel, Awuah, Sternberg und Alkan unter bekanntem Trainer ihre Sporen in der florierenden "Champions League des Ostens" verdienen.
Am Mittwoch findet um 14 Uhr der Greifswalder Trainingsauftakt statt.
Titelfoto: Greifswalder FC