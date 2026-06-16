Neuer Transfer-Sprengstoff: Greifswald schnappt Cottbus die nächsten drei Talente weg!

Greifswald/Cottbus - Diese Wechselbewegungen bergen eine Menge Zündstoff: Der Greifswalder FC stellt am Dienstagabend einen Transfer-Dreierpack vor. Es handelt sich um die nächsten Spieler aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus .

Musa Alkan, Michael Sternberg und Joel Awuah (alle 19, v.l.n.r.) wollen in Greifswald Profis werden. © Greifswalder FC

Joel Awuah (19, bis 2028), Michael Sternberg (19, bis 2028) und Musa Alkan (19, bis 2027) schließen sich nach Ende ihres A-Jugend-Alters dem Regionalliga-Klub an. Sie waren in Cottbus unter Alain Karim (39) und Matthias Rahn (36) bis ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft vorgedrungen.

Der GFC hatte vor Wochen einen Verjüngungskurs angekündigt und zieht diesen mit aller Macht durch. Dazu gehört auch, dass die neue Sportliche Leitung aus Karim und Rahn im großen Stil bei ihrem Ex-Klub wildert und Spieler mitnimmt, die unter ihnen erfolgreich funktionieren.

Konkret: Nach Felix Schubart (19), Colin Kroll-Thiel (19) und Janis Juckel (21) sind das die Akteure vier, fünf und sechs, die Greifswald direkt oder indirekt aus Cottbus zieht.

Während Juckel kein neues Vertragsangebot vorgelegt bekam, galten Schubart und Kroll-Thiel lange als potenzielle Kaderspieler für die FCE-Profis. Auch Joel Awuah stand im Liga-Aufgebot des Aufsteigers, fuhr zudem vergangenen Sommer mit ins Trainingslager.