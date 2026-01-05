Schnee-Schlamassel für Energie Cottbus: Wackelt jetzt der Altglienicke-Test?
Cottbus - Das hatten sich die Mannen um Pele Wollitz (60) anders vorgestellt: Der Wintereinbruch macht auch vor der Lausitz keinen Halt, an reguläres Training ist bei Energie Cottbus derzeit nicht zu denken.
Deshalb wurde bereits am Sonntag die geplante Rasen-Einheit in die Halle verlegt. Folglich trainierte Energie am Sonntag zweimal indoor, einmal geplant und einmal notgedrungen.
Am Montag war keine Besserung in Sicht: Schnee, überfrierende Nässe und Frost beherrschen weiter den Untergrund. Energie weicht deshalb auch auf den Kunstrasen im Lokstadion aus.
An der Lage dürfte sich mit Blick auf die Wettervorhersage vorerst nichts ändern - Väterchen Frost hat die Lausitz wohl noch eine Woche im Griff. Wackelt unter diesen Umständen das Testspiel gegen die VSG Altglienicke?
Nein. FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht teilte am Montagnachmittag mit, dass die Begegnung am Mittwoch (13 Uhr) planmäßig, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll.
Als Austragungsort wurde das LEAG Energie Stadion bestimmt, wo die Rasenheizung auf Hochtouren läuft.
Dies wird dem ohnehin ramponierten Rasen nicht guttun, allerdings ist diese Variante nahezu alternativlos: Energie hat keine zwei Wochen mehr bis zum Pflichtspielstart in Saarbrücken (17. Januar).
Stand Montag ist der Test gegen den ambitionierten Regionalliga-Klub der einzige echte Härtetest der Vorbereitung.
Eine Woche später gegen die U23 von Hertha BSC (14. Januar) wird kaum die potenzielle Startelf für den Liga-Restart auflaufen, wie Wollitz TAG24 im Neujahrs-Interview bestätigte.
Der Energie-Trainer hatte zum Trainingsauftakt am Freitag eigentlich das Motto ausgerufen, im neuen Jahr "draufzupacken". Dies dürfte angesichts des Schnee-Schlamassels nur im Kraftraum möglich sein.
Auf ein Trainingslager im Süden hatte Energie unter anderem aus Kostengründen verzichtet.
