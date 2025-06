Großes Geflüster! Spendiert Energie Cottbus den Fans dieses Traditions-Trikot?

Klar ist, dass es wie in den Vorjahren eine individuelle Anfertigung aus dem Hause Macron sein wird, die Designs des Ausrüster kamen in den Vorjahren gut an.

Mit dem Wappen in seiner Ur-Form läuft Energie Cottbus in der kommenden Saison auf. © FC Energie Cottbus e.V.

Um diesem Ideal möglichst nahezukommen, kramt der Verein unter anderem das ursprüngliche und traditionelle Wappen aus ebenjenem Gründungsjahr hervor.

Am 31. Januar 1966 ging der Klub als Betriebssportgemeinschaft aus dem SC Cottbus hervor. Das Ur-Emblem wird Energie in der Saison des 60-jährigen Bestehens ein Jahr lang zieren.

Auch das neue Gewand dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, die ersten Fans in den sozialen Netzwerken werden unruhig.

Vermutlich gibt es auch ein neues Auswärtstrikot, wie der fünfte Teaser am Montag erahnen ließ: Zu sehen war ein Stück aus rot-blauem Stoff.

Schon am Freitag bricht Energie zum Testspiel-Marathon in den Brandenburger Provinz auf, gastiert am ersten Wochenende in Schönewalde, Finsterwalde und Wittichenau. Dann in neuer Kluft?