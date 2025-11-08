Heftiger Ausfall: Cottbus geht ohne Spielmacher ins Topspiel

Cottbus - Das hatte sich abgezeichnet! Energie Cottbus (2.) verzichtet im Verfolgerduell gegen den VfL Osnabrück (4.) vorerst auf Topspieler Tolcay Cigerci (30).

Energie Cottbus muss im Topspiel gegen Osnabrück heute auf die Geistesblitze von Tolcay Cigerci (30, l.) verzichten. © Robert Michael/dpa

Dies hatte Energie-Trainer Pele Wollitz (60) unter der Woche durchblicken lassen.

Der frisch gebackenen Familienvater Cigerci laborierte fast die gesamte Woche an einem grippalen Infekt, konnte bis Donnerstag nicht trainieren.

Wollitz hatte angekündigt, nur Akteure beginnen zu lassen, die bei 100 Prozent sind. Dies ist Cigerci offenbar nicht, weshalb der Topscorer der 3. Liga erst einmal nur auf der Bank Platz nimmt.

Statt auf Cigerci liegen jetzt die Hoffnungen auf Moritz Hannemann und Lukas Michelbrink, die gegen die beste Defensive der Liga (elf Gegentore) für Impulse aus dem Mittelfeld sorgen sollen.