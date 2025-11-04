Darum ist Dynamo-Leihgabe Dennis Duah auch in Cottbus nur Reservist

Cottbus - Nach mehrwöchigem Probetraining verpflichtete Energie Cottbus kurz vor Saisonstart Dennis Duah (22). Doch seitdem ist die Dynamo -Leihgabe in die Reservistenrolle abgerutscht.

Frohnatur Dennis Duah (22) ist zurzeit nur im Cottbuser Training gefragt. © IMAGO / Fotostand

War Duah in den ersten Saisonspielen dreimal als Einwechsler gefragt, fehlte der Innenverteidiger zuletzt sechsmal in Folge im Kader. Der simple Grund: Konkurrenzkampf.

Energie verpflichtete kurz vor Toresschluss in King Manu (21) einen weiteren Manndecker mit Stammspielerpotenzial, der sich binnen kürzester Zeit in der ersten Elf etablierte.

Und damit den bisherigen Startspieler Tim Campulka (26) auf die Bank verdrängte. Und da Duah als Innenverteidiger festgelegt ist, rotierte er aus dem Aufgebot.

Dennoch zeigte sich Wollitz zum Zeitpunkt der Verpflichtung zuversichtlich, dass Duah "ein anderes Niveau erreichen kann".

Der 22-Jährige ist einer von fünf zentralen Verteidigern unter Vertrag. Als zuletzt Stammkraft Nyamekye Awortwie-Grant (25) ausfiel, wurde ihm Dennis Slamar (31) für den freien Kaderplatz vorgezogen.