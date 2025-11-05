Früherer Freistoßkünstler von Cottbus und 1860 München wird Nationaltrainer

China - In Deutschland war er für seine harten Freistöße bekannt! Der Chinese Jiayi Shao mischte in den 2000er-Jahren die 1. und 2 . Bundesliga auf. Heute ist der 45-Jährige Trainer und übernimmt ab sofort die Nationalelf seines Landes.

Jiayi Shao (heute 45) schoss Energie Cottbus 2011 gegen Hoffenheim ins DFB-Pokal-Halbfinale. © IMAGO / Camera 4

Dies gab der chinesische Verband am Mittwoch bekannt. Demnach habe sich Shao gegen "mehrere qualifizierte chinesische und ausländische Kandidaten" durchgesetzt.

Kurios: Die Neubesetzung des Trainerjobs ging einer öffentlichen Ausschreibung voraus, in der Shao offenbar am meisten überzeugte.

Zwischen März 2023 und Juli 2024 fungierte der Ex-Profi bereits als Co-Trainer des 93. der FIFA-Weltrangliste. Bis zuletzt hatte Shao den chinesischen Erstligisten Qingdao West Coast betreut.

Jetzt folgt Shao auf den Kroaten Branko Ivankovic (71), der im Juni das Zepter abgegeben hatte.

Sein Auftrag: China wieder zu einer Weltmeisterschaft führen. Dies gelang den Asiaten bislang nur einmal im Jahr 2002.