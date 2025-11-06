Cottbus vor Heimspiel gegen Osnabrück: Verzichtet Wollitz freiwillig auf Cigerci?

Cottbus - Prächtiger Sonnenschein in der Lausitz - auch ohne Cottbus -Topspieler Tolcay Cigerci (30), der am Donnerstag im Training fehlt und für das Samstags-Spiel gegen den VfL Osnabrück (Anstoß: 14 Uhr) auszufallen droht.

Tolcay Cigerci (30) zeigte sich diese Saison schon äußerst treffsicher. © Julius Frick/dpa

Wie Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz erklärt, laboriere Cigerci die komplette Woche schon an einem grippalen Infekt.

Wollitz führte aus, dass man das Abschlusstraining am Freitag abwarten werde, ob ein Einsatz Sinn machen könnte.

Zugleich schränkte der Trainer aber ein, dass man auf ihn nur zurückgreifen werde, wenn er bei "100 Prozent sei".