Hoppla, tritt Wollitz hier eine Torwart-Debatte bei Energie Cottbus los?

Cottbus - Eigentlich könnte es bei Drittliga-Spitzenreiter Energie Cottbus kaum besser laufen, doch eine Positionierung von Pele Wollitz (60) schlägt im Nachgang hohe Wellen.

Pele Wollitz (60) entfachte auf der Donnerstags-PK aus dem Nichts eine Torwart-Diskussion. (Archivbild) © Picture Point / Sven Sonntag

Auf der Donnerstags-PK wurde der Cheftrainer zur künftigen Hackordnung im Tor befragt. Aktuell steht Nachverpflichtung Marius Funk (29) im Kasten, doch Elias Bethke (22) drängt zurück.

Der bisherige Platzhirsch hatte sich Mitte August vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Hannover 96 (1:0) beim Aufwärmen verletzt. Die Diagnose: Oberschenkel-Sehnenriss, mehrere Monate Pause.

Um den Leistungsträger zu ersetzen, stellte Cottbus Anfang September Funk als neue Nummer eins vor. Für die meisten Außenstehenden schien klar: Der erfahrene Keeper sollte der temporäre Vertreter von Torwart-Juwel Bethke werden.

Doch dieser Ansicht tritt Wollitz jetzt vehement entgegen! "Funk als Ersatz für Elias Bethke zu bezeichnen, halte ich für falsch", so der Trainer-Manager nach dem Auswärts-Coup in Essen.

Am Donnerstag legte Wollitz nach: "Wenn Funki das so macht, wie er es jetzt macht, gibt es für mich keinen Grund da eine Diskussion aufzumachen." Kurz darauf setzte er noch einen drauf: "[Alexander] Sebald ist für mich zementiert, als zweiter Torwart sicher."

Was für eine Botschaft an Bethke, der gut drei Monate nach seiner Verletzung bereits erste Einheiten auf dem Platz absolviert. Droht dem Shootingstar der Vorsaison bei seiner Rückkehr die Tribüne?