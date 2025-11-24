Wie feiert ein Spitzenreiter? Wollitz schickt Cottbus früh um 7 Uhr in die Sauna

Cottbus/Essen - Hitzeschwitzen nach der Eiskammer! Energie Cottbus ist seit Sonntagabend Tabellenführer der 3. Liga und erst in den frühen Morgenstunden zurück aus Essen. Danach geht es direkt in die Sauna.

Unmittelbar nach der Rückkehr geht es für die Cottbuser Spitzenreiter erst auslaufen, dann schwitzen.

Dies ließ Energie-Coach Pele Wollitz (60) nach dem 3:2-Sieg bei MagentaSport durchblicken.

Aus Kostengründen verzichtet Cottbus auf eine weitere Übernachtung im Ruhrpott, stattdessen geht es tief durch die eiskalte Nacht mit dem Bus zurück in die Lausitz.

Frühestmögliche Ankunft: Montagmorgen, gegen fünf Uhr! Als Erstes dürften die Physios in Cottbus eintreffen, die im separaten Gefährt aus Essen losdüsten und für das Einschalten der Sauna verantwortlich sind.

Später folgen Mannschaftsbus und Spielertrupp. Mit an Bord Trainer Wollitz, der seine frisch gebackenen Tabellenführer folgenden Ablauf beim Einstieg in den Bus mitgab: Erst auslaufen, dann schwitzen!

"Wir gehen locker laufen. Haben neue Saunalandschaft, neue Kabine. Das macht Spaß. [...] Dann schicke ich die Jungs Montag, Dienstag nach Hause", so Wollitz glückselig nach dem errungenen Spitzenplatz.



Sauna ist demnach um 7 Uhr anvisiert, dies stand ganz unabhängig vom Ergebnis auf dem Programm.