Cottbus-Keeper war im Sommer ohne Klub, jetzt fliegt Funk auf die 1 der 3. Liga!

Cottbus - Von null ins Tor des Spitzenreiters der 3. Liga! Marius Funk (29) ist bei Energie Cottbus aus dem Nichts zum Leistungsgaranten aufgestiegen. Kurios: Im Sommer war der Keeper noch vereinslos.

Marius Funk (29, r.) fliegt und hievt sich und Energie Cottbus auf die 1 der 3. Liga. © IMAGO / pepphoto

Beim FC Ingolstadt hatte der 29-Jährige nach drei Jahren keinen neuen Kontrakt bekommen, in Cottbus erhielt Funk allein aufgrund der Verletzung von Stammtorhüter Elias Bethke (22, Sehnenriss) ein Angebot Anfang September.

Wie sich gut zwei Monate später herausstellt, eine sportlich und menschlich goldrichtige Entscheidung! Denn Funk ist seit Tag eins die Ruhe in Person, spielt in der Lausitz seine Erfahrung von über 100 Drittliga-Spielen aus.

Bestes Beispiel Sonntagabend in Essen, wo Funk zum Matchwinner avancierte, Cottbus mehrfach vor dem Ausgleich rettete. Auch dank der Reflexe des Rückhalts entführte Energie drei Punkte von der Hafenstraße und schnappte sich den Spitzenplatz der 3. Liga.

Schon Ende September gegen Rostock hatte sich Funk in einem Flutlichtspiel vor ähnlicher Kulisse zum Helden aufgeschwungen. Insgesamt sind beim offensivfreudigen Cottbuser Spielsystem 16 Gegentore in elf Spielen eine gute Bilanz.

Mehr noch: Funk ist beim Fachmagazin kicker der am besten benotete Akteur der kompletten Liga und Spieler des 15. Spieltages.