Hertha macht das halbe Dutzend voll: FSV unterliegt deutlich

Zwickau - Der FSV Zwickau ist zur Saisoneröffnung gegen Hertha BSC chancenlos! Vor 3007 Zuschauern in der GGZ-Arena unterlag der Regionalligist dem zwei Klassen höher spielenden Hauptstadtklub mit 1:6 (0:4).

Die Alte Dame ließ FSV-Keeper Benjamin Leneis kaum Zeit zum Verschnaufen. © Picture Point/Gabor Krieg

Es war eine in der Höhe verdiente Niederlage, was der Stimmung im Fanblock allerdings keinen Abbruch tat. Zwickau stimmte sich ein auf die neue Spielzeit und der Test gegen die Hertha taugt da nur bedingt als Standortbestimmung. Die Abwehr stand unter Dauerdruck und Benjamin Leneis flogen die Bälle nur so um die Ohren.

Gegen Gustav Christensen hielt der Schlussmann mit starkem Reflex, konnte aber nur prallen lassen, sodass Florian Niederlechner (14.) im Stile eines Torjägers abstaubte.

Hertha ließ den Ball laufen und profitierte von einer Unsicherheit Leneis'. Christensens Schuss aus 16 Metern klärte der Zwickauer Keeper vor die Füße von Luca Schuler (19.), der mühelos einnetzte.

Von einigen Vorstößen abgesehen, war es ein Spiel auf ein Tor mit dem erwartbaren Resultat. Marten Winkler (27.) machte früh alles klar.