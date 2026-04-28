Ist Cottbus noch zu stoppen? FCE-Profi geht "all-in" und will neun Punkte aus drei Spielen holen!

Cottbus - Ist Energie Cottbus auf dem Weg in die 2. Bundesliga noch zu stoppen? Nach dem Sprung auf Platz zwei rückt der Aufstieg in greifbare Nähe.

Energie Cottbus und King Manu (22, M.) schreien ihre Freude heraus - ein Aufstieg ist greifbarer denn je. © IMAGO / Beautiful Sports International

Die Kollektiv-Patzer der Konkurrenz machten es möglich, Energie wurde zum haushohen Gewinner des 35. Spieltags.

Was vor wenigen Wochen kaum denkbar schien, ist jetzt so nah: Mit einem Sieg gegen den MSV Duisburg am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) wäre der Relegationsplatz drei nahezu sicher.

Nach dem 2:0-Arbeitssieg bei Viktoria Köln kündigte Energies Abwehrchef King Manu (22) bei MagentaSport an, "all-in" gehen zu wollen: "Wir haben noch drei Spiele, wir wollen neun Punkte holen. Es liegt alles in unserer Hand."

Breite Brust in Cottbus vor dem Finale!

Das sah am Sonntag vor einer Woche ganz anders aus, Energie lag gegen Essen 1:3 zurück, RWE war in der virtuellen Tabelle sieben Zähler weg. Sämtliche Aufstiegsträume schienen zerplatzt.

Und plötzlich befindet sich Cottbus drei Runden vor Schluss in der Pole Position vor Essen und Duisburg. Verrückte 3. Liga!