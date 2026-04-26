Konkurrenz patzt, aber: Cottbus kriecht auf letzter Rille nach Köln

Cottbus - Die Konkurrenz patzt, doch wie viele gesunde Krieger hat Energie Cottbus im Aufstiegskampf in seinem Lazarett?

Dominik Pelivan (29, r.) ging zuletzt angeschlagen in Essen-Spiel, lief unrund und musste zur Pause raus. © IMAGO / Andy Bünning

Pünktlich zum Saisonfinale häufen sich die Ermüdungserscheinungen im Wollitz-Trupp. Unter der Woche waren zig Akteure angeschlagen, darunter Schlüsselspieler wie Axel Borgmann (31) oder Dominik Pelivan (29). Die lange Saison fordert ihren Tribut.

Während Leon Guwara (29) und Justin Butler (25, nach Oberschenkelzerrung) am Freitag durch den Eliaspark joggten und Can Moustfa (21) mit Spezialmaske nach Nasenbeinbruch trainierte, meldete sich Timmy Thiele (34) krank.

Auf der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Köln-Spiel äußerte Energies Trainer unmissverständlich: "Das Training ist auf das Minimum heruntergesetzt worden - schon seit vier Wochen. Weniger geht nicht."

Wer es für die Partie bei Viktoria Köln (Sonntag, 13.30 Uhr) in den Kader schafft, entscheide sich nach dem Abschlusstraining am Samstagmorgen.

Wollitz voller Sorgenfalten: "Fakt ist, dass immer mehr Spieler Probleme bekommen: Adduktoren, Schambein, Muskulatur: Es wird alles daran gesetzt immer auszusteuern, Behandlungen rund um die Uhr. [...] Die Physios Bruno und Basti schaffen das gar nicht alleine."