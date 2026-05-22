Ist er der neue Party-Kapitän? Feierbiester von Energie Cottbus müssen wieder "Laufen lernen"

Cottbus - Zurück vom Malle-Trip! 21 Cottbuser Aufstiegshelden machten von Montag bis Mittwoch den Megapark unsicher. Am ersten Tag nach der Rückkehr spricht Tim Campulka (27) exklusiv bei TAG24 über den Ausflug und das Pokalfinale gegen Krieschow am Samstag (Anstoß: 11.30 Uhr).

Dieser Schnappschuss entstand auf Malle. Tim Campulka (27, 2.v.r.) führte die Partygang an. © instagram.com/t.k.thiele

TAG24: Ihr seid frisch zurück von Mallorca, wie war denn die große Sause?

Tim Campulka: Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr alkoholisch, sehr, sehr wenig Schlaf auf alle Fälle, aber so muss es auch sein. Ich glaube, wir haben es alle genossen, wir waren fast alle dabei. Von daher müssen wir jetzt schauen, dass wir irgendwie den Alkohol aus den Beinen kriegen.

Aber es war wirklich klasse. Ich glaube, das muss auch sein, wenn man so was Großes schafft, das dann auch feiert, weil so oft kommt so was im Leben nicht. Und es haben sich ein paar Feierbiester auf alle Fälle herauskristallisiert.

TAG24: Würdest du dich auch dazu zählen? Manche sagen sogar, du bist der neue Partykapitän.

Campulka: Ja, ich glaube schon, dass ich da ganz weit vorne mit dabei bin. Es gibt auch noch den einen oder anderen, wie zum Beispiel Mladen [Cvjetinovic; Anm. d. Red.]. Das hätte man so jetzt vielleicht auch nicht gedacht. Aber da war wirklich Qualität auf der Insel, muss man sagen. Von daher glaube ich schon, dass ich da die Jungs ganz gut angeführt habe.

TAG24: Ihr steht jetzt kurz vor dem Finale des Landespokals Brandenburg. Wie schwer ist es, den Schalter umzulegen?

Campulka: Wenn ihr mit auf dem Platz wart, dann habt ihr gesehen, dass es jetzt sehr schwer ist. Erst mal heute noch auf alle Fälle. Deswegen haben wir heute [am Donnerstag] versucht, laufen zu lernen. Morgen werden wir dann normal ein gutes Abschlusstraining machen.

Ich glaube, das Thema ist jetzt: weniger ist mehr. Und dass wir dann am Samstag noch mal einen raushauen. Aber das ist natürlich schon schwer. Machen wir uns nichts vor. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie über den Punkt kommen.