Energies Fanliebling fehlt auch im Pokalfinale - kein Happy End für Timmy Thiele
Cottbus - Das war's dann wohl mit Energie: Fanliebling Timmy Thiele (34) wird auch im abschließenden Pokalfinale nicht mehr für Cottbus auflaufen.
Nach Angaben des Klubs habe sich Thiele im Abschlusstraining vor dem letzten Aufstiegsspiel in Regensburg verletzt und falle aus. Dies teilte Tobias Röder (28) auf der Pressekonferenz vor dem Landespokal-Finale gegen den VfB Krieschow (Samstag, 11.30 Uhr) mit.
Der Co-Trainer vertrat am Donnerstag Cheftrainer Pele Wollitz (60), der sich mehreren Operationen unterziehen will und mit dem Auto zum MRT-Termin düste.
Wollitz und Röder waren auch nicht Teil der 21 Mann starken Reisegruppe, die von Montag bis Mittwoch Mallorca aufmischte.
Im Gegensatz zu Timmy Thiele, der am Dienstag auf Instagram aus dem Megapark grüßte. In Deutschland-Trikot und Sonnenbrille posierte der Angreifer fröhlich mit seinem Teamkollegen.
Es dürfte für den Angreifer die Abschlussfahrt gewesen sein - alle Zeichen deuten auf eine Trennung hin. Thieles Vertrag läuft am Saisonende aus und besitzt, im Gegensatz zu einigen Mitspielern, nach TAG24-Informationen keine Aufstiegsklausel.
Energie Cottbus steigt ohne Saisontor von Timmy Thiele auf
Das Verhältnis zwischen Thiele und einigen Verantwortlichen war in den vergangenen Monaten merklich abgekühlt. Thiele fand nicht mehr zur Form der Vorsaison, in der er trotz Knieproblemen 15 Saisontore erzielt hatte, und blieb diese Spielzeit torlos.
Zuletzt fristete der Angreifer ein Schattendasein, war Ende März das letzte Mal Teil des Kaders - und mit seiner neuen Rolle nicht wirklich glücklich.
Bezeichnend: Als der Verein am Montag nach den Aufstiegsfeierlichkeiten eine Fotogalerie auf Instagram postete und Thiele nirgendwo zu sehen war, kommentierte der Angreifer sarkastisch: "Geil, nie ein Bild von mir 😂".
Den Kommentar löschte er später wieder, nachdem er von vielen Fans Gegenwind bekommen hatte.
Auch dieser Vorgang zeigt: Selbst die Beziehung des "Fußballgotts" zu einem Teil der Anhänger hat gelitten - Thiele wird aller Voraussicht die Lausitzer nach dreieinhalb größtenteils erfolgreichen Jahren ohne Happy End verlassen.
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch