Regensburg besser, aber Cottbus vorne und auf Kurs Herbstmeisterschaft

Cottbus - Lassen sich die Lausitzer das noch nehmen? Energie Cottbus steuert auf bestem Kurs in Richtung Herbstmeisterschaft der 3. Liga und führt zur Halbzeit gegen Jahn Regensburg mit 2:0.

Cottbus ist zur Halbzeit nicht zu stoppen und bejubelt die 2:0-Führung. © IMAGO / Steffen Beyer

Torjäger Erik Engelhardt überwand per Kopfballbogenlampe und Guwara-Flanke Regensburg-Keeper Gebhardt nach 22 Minuten sehenswert.

Die FCE-Führung alles andere als selbstverständlich, weil die Gäste bis dato die besseren Chancen hatten, aber in Cottbus-Keeper Funk mehrfach den Meister fanden (15., 18.) und das Aluminium des Tores standhielt (15.).

Energie probierte es bis zu dem Zeitpunkt vor allem mit Distanzschüssen, die zumeist geblockt wurden.

Wenige Minuten nach dem 1:0 hatten die Gäste die dicke Ausgleichschance, doch Hermes köpfte aus wenigen Metern frei stehend auf Funk (26.).

In Minute 37 tauchten die Hausherren wieder im Gäste-Strafraum auf und hatten kurz den Strafstoß-Schrei auf den Lippen, doch ein Jahn-Verteidiger hatte den Ball gespielt.

Die Gastgeber verlegten sich jetzt aufs Kontern und stach kurz vor der Pause erneut zu: Cigerci schickte Engelhardt, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und in bester Stürmer-Manier verwandelte (41.).