Jubel, Trubel, Herbstmeister? Wollitz spricht schon von Cottbus-"Sensation"

Cottbus - Krönt sich Energie Cottbus am Freitagabend zum Herbstmeister der 3. Liga ? Trainer Pele Wollitz (60) spricht schon vor dem Spiel gegen Jahn Regensburg (Anstoß: 19 Uhr, MagentaSport) von einer "Sensation".

Auf der Pressekonferenz vor dem Regensburg-Spiel präsentierte sich der Trainervulkan in Bestform. © TAG24/Lukas Schulze

"Normalerweise würde ich hier stehen und jeden Tag applaudieren", betont Wollitz auf der Pressekonferenz vor dem Hinrundenabschluss.

Dass Energie nach dem Drama in der Vorsaison (am letzten Spieltag aus den Top-3 gerutscht) und XXL-Umbruch (17 Neue) erneut um den Aufstieg mitspielt, hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten.

Deswegen spart Wollitz, der sich sonst in der Medienrunde gelöst gibt, auch nicht mit Superlativen für seine Truppe: "Das ist sensationell, was die Mannschaft für wieder leistet, weil sie die Einstellung hat, gemeinsam erfolgreich Fußball zu spielen", so der Baumeister des Erfolgs.

Die Rechnung am Freitag ist ganz einfach: Gewinnt Energie, sind sie mit einem Schnitt von 2,0 Punkten verdienter Herbstmeister. Wollitz: "Ich freue mich, dass die Mannschaft die Chance hat, als Tabellenführer zu überwintern."