Jubel, Trubel, Herbstmeister? Wollitz spricht schon von Cottbus-"Sensation"
Cottbus - Krönt sich Energie Cottbus am Freitagabend zum Herbstmeister der 3. Liga? Trainer Pele Wollitz (60) spricht schon vor dem Spiel gegen Jahn Regensburg (Anstoß: 19 Uhr, MagentaSport) von einer "Sensation".
"Normalerweise würde ich hier stehen und jeden Tag applaudieren", betont Wollitz auf der Pressekonferenz vor dem Hinrundenabschluss.
Dass Energie nach dem Drama in der Vorsaison (am letzten Spieltag aus den Top-3 gerutscht) und XXL-Umbruch (17 Neue) erneut um den Aufstieg mitspielt, hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten.
Deswegen spart Wollitz, der sich sonst in der Medienrunde gelöst gibt, auch nicht mit Superlativen für seine Truppe: "Das ist sensationell, was die Mannschaft für wieder leistet, weil sie die Einstellung hat, gemeinsam erfolgreich Fußball zu spielen", so der Baumeister des Erfolgs.
Die Rechnung am Freitag ist ganz einfach: Gewinnt Energie, sind sie mit einem Schnitt von 2,0 Punkten verdienter Herbstmeister. Wollitz: "Ich freue mich, dass die Mannschaft die Chance hat, als Tabellenführer zu überwintern."
Energie Cottbus kann gegen Jahn Regensburg aus eigener Kraft die Herbstmeisterschaft klarmachen
Für das Unterfangen ist der Einsatz von Spielmacher Tolcay Cigerci (30) offen, der bis einschließlich Mittwoch wegen Grippe im Training fehlte.
Sicher fallen Dominik Pelivan (29, Gelbrot-Sperre), King Manu (22, Sprunggelenk), Justin Butler (24, Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Can Moustfa (21, Erkältung) aus.
Für das letzte Spiel des Jahres hatten sich Stand Mittwochabend knapp 10.000 Fans angekündigt. Es wird nicht der letzte Höhepunkt bleiben.
Am Sonntag veranstaltet Energie im LEAG Energie Stadion das inzwischen traditionelle Weihnachtssingen, für das ebenfalls schon gut 7000 Tickets weg sind. Unter anderem wird der gesangliche Auftritt von einem Energie-Profi sehnlichst erwartet.
Wollitz wirbt schon mal: "Das größte Highlight ist, Erik Engelhardt singen zu hören."
Titelfoto: Julius Frick/dpa