Kassensturz an Silvester! Das sind die beliebtesten Cottbus-Trikots unter den Fans

Cottbus - Hoch geflogen, knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt und jetzt wieder auf Kurs 2. Bundesliga : Hinter Energie Cottbus liegt ein Jahr voller Wellen. Konstant hoch blieb der Zuspruch der Fans, was die Trikotkäufe anging. TAG24 macht an Silvester Kassensturz und zeigt die beliebtesten vom Verein beflockten "Nickis".

An der Nummer 18 (Erik Engelhardt) und der Nummer 10 (Tolcay Cigerci) gibt es unter den Fans diese Saison kein Vorbeikommen. © Julius Frick/dpa

1.⁠ Platz - ⁠Tolcay Cigerci (30 Jahre): Konkrete Zahlen nennt der Verein nicht, sehr wohl aber, dass die Nummer 10 der klare Kassenschlager Nummer eins ist. Wen überrascht's angesichts der Fabel-Leistungen in der vorherigen wie laufenden Spielzeit?

2. Platz - Erik Engelhardt (27): Kam vergangenen Winter aus Osnabrück mit großen Erwartungen zurück und brauchte etwas Anlaufzeit, um wieder ins Rollen zu kommen. Führt jetzt mit 13 Buden die Torjägerliste der 3. Liga an und prangt am zweithäufigsten auf den Trikotrücken der Fans.

3. Platz - Timmy Thiele (34): Noch ohne Saisontor, doch dank seiner Verdienste in der Vergangenheit und seiner Persönlichkeit ist das Trikot des Angreifers weiter ein Verkaufsschlager.

4. Platz - individuelle Flocks: Viele Fans wählen auch eine gesonderte Kombination aus Nummer und Name, ob der eigene oder ein Fantasiename, ist für diese Kategorie egal.*

5. Platz - Henry Rorig (25): Hat sich seit seiner Ankunft 2024 mit Leidenschaft, Tempo und Muskeln in die Herzen vieler Fans gespielt und auch auf die Trikots vieler Anhänger.

Auf den weiteren Plätzen folgen Kapitän Axel Borgmann (31), Mannschaftsrat Jonas Hofmann (28) sowie die Neuzugänge King Manu (22) und Justin Butler (24).