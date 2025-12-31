Kassensturz an Silvester! Das sind die beliebtesten Cottbus-Trikots unter den Fans
Cottbus - Hoch geflogen, knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt und jetzt wieder auf Kurs 2. Bundesliga: Hinter Energie Cottbus liegt ein Jahr voller Wellen. Konstant hoch blieb der Zuspruch der Fans, was die Trikotkäufe anging. TAG24 macht an Silvester Kassensturz und zeigt die beliebtesten vom Verein beflockten "Nickis".
Saison 2025/26: Tolcay Cigerci und Erik Engelhardt überzeugen die Fans
1. Platz - Tolcay Cigerci (30 Jahre): Konkrete Zahlen nennt der Verein nicht, sehr wohl aber, dass die Nummer 10 der klare Kassenschlager Nummer eins ist. Wen überrascht's angesichts der Fabel-Leistungen in der vorherigen wie laufenden Spielzeit?
2. Platz - Erik Engelhardt (27): Kam vergangenen Winter aus Osnabrück mit großen Erwartungen zurück und brauchte etwas Anlaufzeit, um wieder ins Rollen zu kommen. Führt jetzt mit 13 Buden die Torjägerliste der 3. Liga an und prangt am zweithäufigsten auf den Trikotrücken der Fans.
3. Platz - Timmy Thiele (34): Noch ohne Saisontor, doch dank seiner Verdienste in der Vergangenheit und seiner Persönlichkeit ist das Trikot des Angreifers weiter ein Verkaufsschlager.
4. Platz - individuelle Flocks: Viele Fans wählen auch eine gesonderte Kombination aus Nummer und Name, ob der eigene oder ein Fantasiename, ist für diese Kategorie egal.*
5. Platz - Henry Rorig (25): Hat sich seit seiner Ankunft 2024 mit Leidenschaft, Tempo und Muskeln in die Herzen vieler Fans gespielt und auch auf die Trikots vieler Anhänger.
Auf den weiteren Plätzen folgen Kapitän Axel Borgmann (31), Mannschaftsrat Jonas Hofmann (28) sowie die Neuzugänge King Manu (22) und Justin Butler (24).
Saison 2024/25: Timmy Thiele sorgt für Popularität
1. Platz - Timmy Thiele: Nicht zuletzt der Stürmer schoss Energie zurück in den Profifußball, feierte mit Fans und Megaphon auf dem Zaun. Und löste nicht zuletzt dank seiner Social-Media-Auftritte einen wahren Kult um seine Person aus.
Der selbst ernannte "Thiele-Dachs" spielt in der Gunst der Fans ganz oben, das Trikot mit der Nummer 7 wurde in der Vorsaison am meisten verkauft. Der Routinier dankte es mit 15 Saisontoren bei seinem Drittliga-Comeback.
2. Platz - Tolcay Cigerci: Unter den FCE-Anhängern hatte sich herumgesprochen, dass Energie den Ausnahmekönner der Regionalliga Nordost im Sommer 2024 verpflichtet hatte. Schnell entwickelte sich ein Run auf sein Trikot, zumal der Zauberfuß auch in der 3. Liga sofort lieferte.
Auf den weiteren Plätzen: Ex-Superjoker Maximilian Krauß (29) - ehe sein sagenumwobener Abschied nach Rostock bekannt wurde.
Auch das Trikot von Leihspieler Lucas Copado (21), der mit seiner Leichtigkeit für eine ganz neue Note im Team und unter den Fans sorgte, war ein Renner.
*Nicht berücksichtigt im Ranking wurden Trikots ohne Namen- und Nummernflock.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa