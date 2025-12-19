Klingelingeling! Regensburg verdirbt Cottbus Weihnachtsfest, Wollitz mosert über Schiri
Cottbus - Kling Glöckchen, klingelingeling ertönt nur bei Jahn Regensburg! Energie Cottbus verspielt beim 2:2 (2:0) vor heimischer Kulisse eine Zwei-Tore-Führung und das perfekte Weihnachtsfest. Die Herbstmeisterschaft der 3. Liga ist nach dem Spiel nicht mehr sicher.
Doch der Reihe nach: FCE-Torjäger Erik Engelhardt überwand per Kopfballbogenlampe und Guwara-Flanke Regensburg-Keeper Gebhardt nach 22 Minuten sehenswert.
Die FCE-Führung: alles andere als selbstverständlich, weil die Gäste bis dato die besseren Chancen hatten, aber in Cottbus-Keeper Funk mehrfach den Meister fanden (15., 18.) und das Aluminium des Tores standhielt (15.).
Energie probierte es bis zu dem Zeitpunkt vor allem mit Distanzschüssen, die zumeist geblockt wurden.
Wenige Minuten nach dem 1:0 hatten die Gäste die dicke Ausgleichschance, doch Hermes köpfte aus wenigen Metern frei stehend auf Funk (26.).
In Minute 37 tauchten die Hausherren wieder im Gäste-Strafraum auf und hatten kurz den Strafstoß-Schrei auf den Lippen, doch ein Jahn-Verteidiger hatte den Ball gespielt.
Die Gastgeber verlegten sich jetzt aufs Kontern und stachen kurz vor der Pause erneut zu: Cigerci schickte Engelhardt, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und in bester Stürmer-Manier verwandelte (41.). Cottbus zur Pause nicht besser, aber zwei Tore vorne und auf bestem Kurs Richtung Herbstmeisterschaft.
Energie Cottbus vertagt gegen Jahn Regensburg die Herbstmeisterschaft der 3. Liga
Mit breiter Brust kam Energie aus der Kabine, verzettelte sich aber zu sehr in Schönspielerei, anstatt konsequent auf das dritte Tor zu gehen. Das nutzte Regensburg: Kühlwetter hielt aus 25 Metern drauf - der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein (62.), nur noch 2:1!
Cottbus kurz von der Rolle und Regensburg mit der Doppelchance auf den Ausgleich, Funk parierte erneut - diesmal gegen Fein (65.). Kurz darauf schlenzte Jahns Bauer die Pille knapp am Kreuzeck vorbei (67.).
Erst Michelbrinks Distanzschuss holte Energie aus der Lethargie (70.), das Spiel war jetzt völlig offen. Rorig kam für Cigerci und sprintete kurz darauf allein auf das Gästetor zu, verstolperte aber den Ball (73.).
Und Cottbus bekam die Quittung! Wieder konnte Kühlwetter am Strafraum abziehen und schweißte die Kugel erneut sehenswert ins FCE-Tor (79.). Die Herbstmeisterschaft - Stand jetzt nicht mehr sicher!
Energie rannte noch einmal an. Und in der 89. Minute hätte Moritz Hannemann nach schöner Kombi das Weihnachtsgeschenk festschnüren können, scheiterte aber aus wenigen Metern. Es sollte die letzte Chance bleiben - Energie vertagt die Herbstmeisterschaft und muss am Sonntagabend auf einen Ausrutscher des MSV Duisburg hoffen.
Doch damit war nicht Schluss - nach dem Spiel hatte FCE-Trainer Pele Wollitz noch eine Spitze übrig:
"Der Schiedsrichter hat nach dem Spiel zu mir gesagt: Er hätte eine überragende Leistung gebracht. [...] Ich hab ihm dann empfohlen, sich mehr mit dem Spiel zu beschäftigen als mit seinem Hemd und seiner Hose."
Erstmeldung: 19.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 22.04 Uhr
Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen Energie Cottbus und Jahn Regensburg
FC Energie Cottbus - SSV Jahn Regensburg 2:2 (2:0)
Aufstellung Energie Cottbus: Funk - Straudi, Campulka, Awortwie-Grant, Guwara (84. Lucoqui) - Michelbrink - Cigerci (72. Rorig), Borgmann - Hannemann - Thiele (72. Biankadi), Engelhardt. Trainer: Wollitz
Aufstellung Jahn Regensburg: Gebhardt - Strauß, Seidel (86. Oliveira), Wurm - Stolze (64. Bauer), Saller, Fein, Schönfelder (74. Dietz) - Kühlwetter - Hermes (64. Eichinger), Hottmann. Trainer: Wimmer
Schiedsrichter: Hasmann
Tore: 1:0 Engelhardt (22.), 2:0 Engelhardt (41.). 2:1 Kühlwetter (62.), 2:2 Kühlwetter (79.)
Gelbe Karten: - / Stolze
Zuschauer: 12.069
