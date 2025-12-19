Klingelingeling! Regensburg verdirbt Cottbus Weihnachtsfest, Wollitz mosert über Schiri

Cottbus - Kling Glöckchen, klingelingeling ertönt nur bei Jahn Regensburg! Energie Cottbus verspielt beim 2:2 (2:0) vor heimischer Kulisse eine Zwei-Tore-Führung und das perfekte Weihnachtsfest. Die Herbstmeisterschaft der 3. Liga ist nach dem Spiel nicht mehr sicher.

Feierstimmung zur Pause: Cottbus bejubelt die 2:0-Führung. © IMAGO / Steffen Beyer

Doch der Reihe nach: FCE-Torjäger Erik Engelhardt überwand per Kopfballbogenlampe und Guwara-Flanke Regensburg-Keeper Gebhardt nach 22 Minuten sehenswert.

Die FCE-Führung: alles andere als selbstverständlich, weil die Gäste bis dato die besseren Chancen hatten, aber in Cottbus-Keeper Funk mehrfach den Meister fanden (15., 18.) und das Aluminium des Tores standhielt (15.).

Energie probierte es bis zu dem Zeitpunkt vor allem mit Distanzschüssen, die zumeist geblockt wurden.

Wenige Minuten nach dem 1:0 hatten die Gäste die dicke Ausgleichschance, doch Hermes köpfte aus wenigen Metern frei stehend auf Funk (26.).

In Minute 37 tauchten die Hausherren wieder im Gäste-Strafraum auf und hatten kurz den Strafstoß-Schrei auf den Lippen, doch ein Jahn-Verteidiger hatte den Ball gespielt.

Die Gastgeber verlegten sich jetzt aufs Kontern und stachen kurz vor der Pause erneut zu: Cigerci schickte Engelhardt, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und in bester Stürmer-Manier verwandelte (41.). Cottbus zur Pause nicht besser, aber zwei Tore vorne und auf bestem Kurs Richtung Herbstmeisterschaft.