Krieschow-Kooperation (vorerst) geplatzt! Cottbus' neuer Talente-Plan

Cottbus - In Cottbus trainieren, beim VfB Krieschow spielen ... daraus wird vorerst nichts. Die angestrebte Zusammenarbeit zwischen den beiden benachbarten Klubs ist geplatzt.

Cottbus gratulierte Ende Mai Krieschow zum Landespokalsieg, eine Zusammenarbeit ließ sich vorerst aber nicht umsetzen. © IMAGO / Steffen Beyer

Das liegt weniger am Willen beider Vereine, die diese Idee im November 2025 zum ersten Mal entwickelten. Sondern vor allem an einem Konkurrenten im Norden, der Energie einen Kandidaten nach dem anderen wegfischte.

Vier Talente aus Energies U19 hat das zuvor in Cottbus tätige Duo aus Alain Karim (39) und Matthias Rahn (36) an den Greifswalder Bodden gelotst, während Krieschow nur in der fünftklassigen Oberliga Süd spielt und nach Feierabend trainiert.

Greifswald hatte die besseren Argumente auf ihrer Seite, die hießen: Spielpraxis in der 4. Liga und ein ihnen bekannter Trainer.

Edwin Kracht (18) zog es zur U23 des 1. FC Nürnberg, Maris Schößler (19) zu den Bubis von Hertha BSC. Das sind auch von der Reputation und teilweise vom Gehalt der Angebote andere Adressen.

TAG24 weiß aus Beraterkreisen, dass neben der Ligahöhe auch logistische Probleme hinzu kamen: Zwar sind es aus dem Cottbuser Zentrum nur 20 Autominuten nach Krieschow, einem Ortsteil der Großgemeinde Kolkwitz. Doch nicht alle Jungs besitzen aufgrund des Alters einen Führerschein oder ein Auto.