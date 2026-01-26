Kurios! Cottbus-Profi spielt lieber 3. Liga, obwohl er als Arzt arbeiten könnte

Cottbus - Fußballschuhe sind heute, Arztkittel ist morgen! Cottbus -Profi Moritz Hannemann (27) kickt überaus erfolgreich in der 3. Liga , obwohl er als Arzt arbeiten könnte.

Moritz Hannemann (27) hat sich still und heimlich zum Stammspieler in Cottbus und Drittliga-Profi gemausert. © IMAGO / Matthias Koch

Der 27-Jährige ist an einer Münchner Uni eingeschrieben, hat alle Prüfungen bis zum 2. Staatsexamen erfolgreich gemeistert. Und nebenbei seine Karriere im Fußball gestartet.

Hannemann arbeitete sich über den SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern hoch, stieg über den SSV Ulm und den Würzburger Kickers zum Vollprofi auf.

Parallel büffelte er fürs Studium. Dem angehenden Arzt fehlt nur noch das praktische Jahr, um in seinem Beruf arbeiten zu können.

Doch zugunsten der Fußballlaufbahn stellte Hannemann die Arzt-Ambitionen zurück - und wagte stattdessen im Sommer erstmals den Sprung aus Süddeutschland in die Lausitz.

Mit durchschlagendem Erfolg! Hannemann etablierte sich als Stammspieler im Team von Pele Wollitz (60), kommt auf acht Torbeteiligungen.

Sein Trainer sagte nach seinem fünften Tor im Schweinfurt-Spiel am Samstag über ihn: "Deswegen steht er auf der Platte. [...] Er ist ein verlässlicher Spieler, obwohl er keine Vorbereitung hatte im Sommer."